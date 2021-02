Sagasti anuncia vacuna Covax para el primer trimestre

Como parte de los acuerdos celebrados con Covax, el fondo de acceso equitativo para las vacunas contra el COVID-19 promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Perú asegurará dosis de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, adelantó el presidente Francisco Sagasti.

TAMBIÉN ANUNCIA LA NEGOCIACIÓN CON PFIZER, MIENTRAS QUE EN OTROS PAÍSES VECINOS YA ESTÁN EN PLENA VACUNACIÓN

“Hemos hecho gestiones para que Covax Facility, que distribuye vacunas en países en desarrollo, nos adelante una entrega muy probablemente de Pfizer y AstraZeneca durante el primer trimestre del año”, señaló Sagasti.

Este lote gestionado a través de Covax sería de un millón de vacunas, tal como ya lo adelantaron en países como Colombia y Bolivia que también suscribieron el acuerdo.

“Estamos en las etapas finales de la negociación con Pfizer para el suministro de 9,9 millones de dosis de vacunas. Asimismo, como informé anteriormente, ya firmamos el contrato con AstraZeneca por 14 millones de dosis que estarán disponibles a partir de setiembre de este año. Finalmente, estamos avanzando también en las negociaciones con Johnson & Johnson, Moderna y Gamaleya”, expresó.

El mandatario se mostró optimista pensando en que este 2021 el proceso de vacunación llegará a la cantidad necesaria de peruanos para evitar más contagios, pero instó a todos a seguir las normas de cuidado personal.

“Estas prácticas individuales son esenciales para evitar el contagio, pero no son suficientes. Debemos evitar salir de nuestros hogares, eliminando cualquier desplazamiento que no sea absolutamente necesario, ya que la proximidad con otras personas es la principal causa de contagio, particularmente cuando se producen aglomeraciones y no se respetan las medidas de cuidado personal”, indicó.