Salvatore Mineo y su trágica muerte

La mayoría de personas considera que la película tiene una maldición que comenzó con el asesinato de Salvatore Mineo y los dos accidentes de Dean y Woodl. Tres muertes muy trágicas y misteriosas, que aguardaban a las estrellas de la famosa película de 1955, Rebelde sin causa. Una cinta dirigida por Nicholas Ray, que marcó a las juventudes de su época, y a sus actores estelares.

“REBELDE SIN CAUSA” TIENE OTRA VÍCTIMA ADEMÁS DE JAMES DEAN Y NATALIE WOOD

El cuerpo de Sal fue hallado con una sola herida; un arma blanca le atravesó el pecho y le perforó el corazón. Causa de muerte, según el reporte policial hecho público por The Hollywood Reporter: sangrado masivo.

Algunos vecinos alcanzaron a escuchar su último lamento. Clamó por ayuda a Dios mientras su cuerpo yacía en el estacionamiento al frente de su departamento en West Hollywood, California.

A consecuencia salieron varias teorías conspirativas, desde la mafia italiana hasta un supuesto amante que lo mató.

Según narraron sus familiares en un episodio dedicado a su vida de la serie Mysteries & Scandals, una vez que Sal se dedicó a las artes, no lo soltó. Lo recordaron como un niño dedicado, que se pasaba mayor parte del tiempo practicando sus habilidades para ser un gran artista.

Con el tiempo trascendió que Sal era un tanto conflictivo durante la infancia e incluso se dijo que era un pandillero, pero sus hermanos Victor y Sarina aseguraron que en ningún momento tuvo “problemas con la ley”. El éxito de Sal fue enorme y eso le abrió las puertas, audicionó para ocupar un papel menor en la cinta Rebelde sin causa, sin embargo, los creativos de la película pensaron en algo mayor para él: se convertiría en John “Platón” Crawford.

Platón y Jim: un par de rebeldes sin causa

Cuando tenía 15 años, se incorporó a la película en donde interpretaría a John “Platón” Crawford, un joven descuidado por sus padres que comparte una estrecha amistad con Jim Stark, personaje de James Dean, y cuyo final resulta trágico al morir de un impacto de bala

Con los años, se especularía que la película es una carta de amor homosexual implícita y que incluso Dean habría dado instrucciones al joven actor de mirarlo con la complicidad con la que Natalie Wood, en el papel de Judy, lo miraba a él.

En complemento, mucho se ha dicho sobre la orientación sexual de ambos actores jóvenes y de la naturaleza de su relación. Aunque posteriormente, Sal fue más público sobre su orientación, hecho que también alimentó las especulaciones.

Como fuese, la película se convirtió en un fenómeno y tanto Natalie como Sal fueron nominados a un premio de la Academia por sus actuaciones.

Actuó, con gran éxito en cintas como Marcado por el Odio y Éxodo, esta última le valió su segunda nominación a un segundo premio de la Academia y un Globo de Oro. A la par, intentó impulsar su carrera como estrella de rock y lanzó un disco, del cual se desprendió un tema principal que fue promocionado como sencillo.

No obstante, al llegar a la edad de 22 años, su carrera comenzó a ir en declive. Según opinó su biógrafo Michael Michaud, quien escribió el libro Sal Mineo: a biography, como muchas otras estrellas de Hollywood, Sal creció, pero sus papeles y ofertas laborales no le siguieron los pasos. Trascendido que Sal habría sido discriminado por sus preferencias. Esto se reafirmó cuando trabajó en la polémica película Who killed Teddy Bear?, un drama psicosexual que se estrenó en 1969. También estaba casi en bancarrota.

Posdata, tu gato está muerto

En la siguiente década, Sal se mantuvo al margen de las grandes producciones de Hollywood y regresó a su primer amor: el teatro. Esta vez, con propuestas más vanguardistas.

En el 69, dirigió y produjo una puesta en escena, la obra llevaba el nombre “Posdata, tu gato está muerto”.

Un título bastante irónico si se considera que lo asesinaron mientras regresaba a su casa de ensayar. Ese día, de acuerdo con The Hollywood Reporter, vestía unos jeans azules con una camisa roja adornada con flores blancas y rojas.

Lo apuñalaron en el pecho, a la altura del corazón. Los vecinos alcanzaron a atender a su grito de auxilio, pero nadie vio al responsable. Sólo vieron a un sujeto correr de la escena: se trataba de un hombre blanco con el cabello largo. Era 12 de febrero de 1976. Entre las cosas que llevaba estaban unos lentes de sol, un sobre manila y un pedazo de pastel envuelto en celofán.

A la hora de entrar a su departamento, la policía encontró algunas cosas que revelaron su vida íntima y sus prácticas sexuales. Eso, más el testimonio de algunos presentes que declararon que el actor tenía muchos acompañantes jóvenes, abonaron a la versión que alguno de ellos lo había matado.

Se trató como un “crimen pasional”, hasta que se tuvo registro de un sujeto que supuestamente admitió el crimen: Lionel Williams, un hombre afroamericano con antecedentes criminales, que terminó sentenciado por el caso.

¿El culpable?

En 1979, Lionel Williams, un repartidor de pizza, fue encarcelado como responsable del asesinato de Sal y algunos otros robos. Su condena fue de 50 años. Sin embargo, después de unos años salió en libertad condicional.

Entre las pruebas, se habría presentado que Williams había aceptado el crimen durante su estancia en la cárcel. Confesión que llegó a las autoridades. Otra, que llevaba en el brazo un tatuaje del arma homicida: un cuchillo de cacería.

Tal parecía que aquel retrato del hombre blanco con cabello largo que se construyó con base en lo que vieron los vecinos sirvió más bien para identificar a un supuesto hombre que corrió detrás del asesino real, Lionel.

Al salir en libertad condicional en 1990, Lionel rompió el silencio y durante una entrevista con E! Entrateinment, negó todo lo ocurrido. Ni había confesado el crimen, ni el arma que tenía tatuada en el brazo era el arma homicida que mató a Sal.

Las inconsistencias en el caso generaron algunas especulaciones y cientos de teorías conspirativas por parte del público. En especial por las deudas que tenía Mineo y por su orientación sexual o los lugares que frecuentaba. Sin embargo, su biógrafo desestima cualquiera de estas versiones.

Se habría tratado, después de todo, de un robo armado que salió mal. Así terminó la vida de Mineo: tan brillante, tan fugaz y, lamentablemente, tan corta.