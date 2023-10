Samahara se manda contra la reina del ‘totó’

La hija de Melissa Klug tiene su pensamiento muy claro sobre las mujeres que se meten con hombres comprometidos, Samahara Lobatón no cree que dichas personas no sepan que estos hombres no tienen familia, por ello volvió a arremeter contra Yahaira Plasencia y Fiorella Retiz.

Dichas declaraciones se dieron en el reality, “La casa de Magaly” en donde se encontraba conversando con Alfredo Benavides, sobre la forma en la que Fiorella Retiz habría limpiado su imagen tras el ampay con Aldo Miyashiro, ahí, la joven aseguró que en algún momento le quisieron presentar a Yahaira pero se negó, incluso señaló que la “Reina del totó” habría sido la amante de Jefferson Farfán.

“Una vez (me la crucé) y no la saludé. Me la quisieron presentar, no tengo nada que hablar con ella (…) No tengo por qué saludarla (…) Es la amante, también (…) Romper una familia, cómo vives con la culpa que rompiste una familia”, expresó.

Cómo se sabe, Samaahara contó que le dolió mucho la separación de su madre con “La Foquita”, ya que él era su figura paterna.