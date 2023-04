San Juan de Miraflores sin capacidad para ejecutar recursos asignados

Municipalidad San Juan de Miraflores

Otra Municipalidad que cuenta con un presupuesto envidiable para inversiones, S/ 13’220,116, es la Municipalidad de San Juan de Miraflores, que tiene como alcaldesa a Delia Castro.

Esta comuna inició el año 2023 con 09 proyectos de inversión y, luego de modificaciones internas que realizaron a su presupuesto, ahora solo tienen en su cartera a 04 proyectos de inversión; aún con ello, teniendo menos proyectos de inversión no cuentan con la capacidad de ejecutar los recursos que tienen asignados por lo que su avance es del 0%.

Del mismo modo, el distrito de San Juan de Miraflores no requiere la construcción de pistas y veredas en sus calles a favor de su población, ya que la Municipalidad, al término del I trimestre no ha ejecutado ni un solo sol de los S/ ‘679,466 que tienen asignados para dicho concepto en el presente año.

Según el portal de transparencia se visualiza que cuentan con S/ 3’345,298 asignados a estudios de pre inversión y no han gastado ni un sol del presupuesto asignado; por lo que, se vuelve a generar la misma interrogante, ¿qué se encuentran formulando que no pueden presentarlos aún? Se requiere que un grupo de especialistas en el tema formulen buenas propuestas de proyectos de inversión que a la brevedad puedan ser aprobadas, sin sufrir cambios ni modificaciones en el transcurso del proceso hasta su aprobación y empiece la ejecución o ¿es que acaso la población de la Municipalidad no requiere la implementación de proyectos de inversión que ofrezcan buenos servicios u obras en su distrito?

Por otro lado, si bien el proyecto de inversión con CUI 2523246 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle C, Calle 3, Calle 4, Calle S/N en el Pueblo Joven Pamplona Alta, del Distrito de San Juan de Miraflores – Provincia de Lima – Departamento de Lima, fue aprobado el 09 de julio del 2021, indica como fecha de ejecución el 01 de abril del 2023 y culminaría el 01 de julio del 2023; por lo que, se estará realizando el seguimiento correspondiente para asegurarse la ejecución del S/ 1’250,554 asignados al proyecto, en el plazo programado.