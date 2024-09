Santiváñez echa a Dina: confirma que ayudó a Cerrón a escapar

LE ENTREGÓ AUTO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PARA QUE SE CAMUFLE POR LAS VÍAS NACIONALES, SEGÚN AUDIO

Audios entregados por ‘Culebra’ hunden más la poca credibilidad del ministro del Interior.

El ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, vuelve aparecer en las portadas de los cuestionamientos.

En el dominical Punto Final y Panorama, se dieron cuenta de un audio donde el titular del Mininter reconoce que la presidenta Dina Boluarte apoyó a Vladimir Cerrón en su escape de la Justicia y de la propia Policía Nacional del Perú (PNP).

Según la grabación, el vehículo presidencial, conocido como “cofre”, fue utilizado para facilitar la movilización del líder de Perú Libre, prófugo desde el 6 de octubre del 2023, ya que, por la investidura para quien está destinado, goza de inmunidad y no puede ser intervenido por ninguna autoridad. En la conversación con el agente policial Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’ se le escucha: “Él (Vladimir Cerrón) se estaba movilizando en el ‘cofre’ para que la Policía no lo pare (…) Ella fue (…) ¿Por qué vieron el cofre (vehículo presidencial) ese día en la playa? Porque él (Vladimir Cerrón) se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare“, se escucha en el audio atribuido a Juan José Santiváñez.

Lo escuchado calza con la aparición de un auto de marca Lexus, con la placa EGR-844, que forma parte de la flota vehicular del Despacho Presidencial y que fue fotografiado en la carretera Panamericana Sur, en Asia, en un grifo cerca del condominio donde se había buscado a Cerrón Rojas, en febrero pasado.

Asimismo, en el audio también se menciona la existencia de mensajes y correos electrónicos de los funcionarios que encubren a Vladimir Cerrón, como funcionarios del mismo Palacio de Gobierno, Congresistas e incluso altos mandos policiales.

Lo niega todo y amenaza

En respuesta, Santiváñez volvió a insistir que no es su voz lo que se escucha en dichos audios y amenazó a los medios de prensa con demandas judiciales si insisten en sindicarlo en presuntos delitos.

“Yo ya he declarado al respecto y he negado todos los audios. Eso está a disposición de mi abogado, yo ya no me voy a referir sobre ese tema porque está sujeto a investigación (…) Voy a tomar acciones legales contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con los audios»,”, declaró.