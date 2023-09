Se  acabó el amor

JEAN PAUL SANTA MARÍA Y ROMINA GACHOY ANUNCIARON SU SEPARACIÓN EN BUENOS TÉRMINOS

El cantante de cumbia y la modelo uruguaya se habían consolidado como unas de las parejas más estables de la farándula nacional, sin embargo, el último miércoles anunciaron el fin de su relación. Grandes preguntas surgen en torno a la ruptura de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, una de ellas es qué pasará con los hijos del cantante con Angie Jibaja que criaba en conjunto con la rubia.

A través de un comunicado, la ex pareja señaló que después de 11 años decidieron ponerle fin a su relación: “Jean Paul y yo estamos oficialmente separados y hoy cerramos nuestra historia de amor después de 11 años de novios y 8 años de casados diciéndonos gracias y hasta siempre.. No hay reclamos del uno al otro, por el contrario, en estos años nos hicimos muy felices y nos impulsamos a ser mejores”, se lee.

La ex pareja también aclaró que no hay terceros ni cosas negativas que provocó su decisión. “Esta decisión no va ligada a nada negativo ni mucho menos que involucre a otras personas. Seguimos siendo familia, padres y nuestros hijos serán siempre nuestra motivación para ser el mejor equipo”, continúa el pronunciamiento.

En el comunicado ambos piden respeto por su familia, debido a lo doloroso que es una separación, asimismo expresaron sus mejores deseos.

“Creemos en el amor después del amor, nos valoramos, respetamos y deseamos la felicidad del otro. Les pedimos respeto en este momento como familia y les agradecemos por su cariño siempre”, finaliza.

Debido a esto, varias preguntas han surgido, ya que como sabemos Jean Paul y Romina criaban a su hijo y a los hijos que tuvo el cantante con Angie Jibaja, una usuaria en redes sociales le pregunto a la uruguaya que pasará con los menores y ella no tuvo problemas en responder.

“(¿Que va a pasar con los niños?) Todo igual!

Quienes nos estamos separando somos nosotros como pareja pero no de nuestros hijos…”, escribió la modelo.