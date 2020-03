Se apagó el doblaje del hijo de Goku

El mundo del doblaje está de luto luego que se diera a conocer el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza, un conocido actor de doblaje que ha participado en distintas producciones internacionales, pero especialmente tiene el cariño de millones de seguidores Dragón Ball Z, por hacer la voz de Gohan.

El artista falleció a los 55 años durante una balacera en un confuso incidente por unos terrenos suscitado el último sábado 29 de febrero, en el lugar también perdieron la vida su cuñado y su esposa, Lourdes Adame.

Al hacerse pública esta noticia, ex compañeros del doblaje no dudaron en expresar sus condolencias por esta triste noticia.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Mario Castañeda, actor conocido por dar la voz a Gokú, personaje que es el padre de ‘Gohan’.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso… Que alguien me lo explique. Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Fue un día triste“, escribió en su cuenta de Twitter.

Otro de los que se pronunció fue Eduardo “Lalo” Garza, reconocido por dar vida a Josh de Drake & Josh, a Krilin en Dragon Ball, Kohaku en Inuyasha, Gaara en Naruto, Ichigo Kurosaki en Bleach y Dan Kuso en Bakugan,

“Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP”, manifestó el artista.