Sergio cuadró a Yahaira por meterse en lío de Farik Grippa

El productor musical habló por última vez del polémico contrato de Farik Grippa. Sergio George reveló que le escribió a Yahaira por meterse en lío ajeno y reveló por qué no pueden liberar al salsero del contrato.

PRODUCTOR MUSICAL ASEGURA QUE NO LE PUEDE RESCINDIR EL CONTRATO AL SALSERO

En declaraciones para “América hoy”, el productor musical señaló que le escribió por interno a su exartista Yahaira Plasencia para pedirle que no se meta en asuntos legales y, de los cuales no tiene conocimiento:

“Yo me enteré de ese tuit y le mandé un texto a Yahaira (…) Yo le dije que no debería meterse en temas legales, porque uno no sabe qué hay detrás”, explicó.

Al respecto, Sergio señaló que le pidió que borre su publicación, algo a lo que Yahaira accedió pese a no tener ningún tipo de relación laboral.

“Entonces ella decidió sacar el post, yo le dije que lo borre. Yahaira no es mi hija, ni mi esposa, ni mi artista (…) Ella no sabía que yo estaba involucrado en esto”, agregó.

Sobre el tema de Farik Grippa, el productor explicó que si el cantante paga los gastos de grabación de la canción que nunca salió, pueden liberar del contrato, de lo contrario eso no pasaría.

“Él incurrió en gastos en la grabación, se le dijo: ‘si te quieres ir paga los gastos de la grabación’. Se grabó en estudios, con músicos, hay testigos (…) Él lo sabía, se le dijo”, manifestó.

Finalmente el productor musical aseguró que no tiene ningún tipo de resentimiento contra el intérprete de “Somos dos”, pero qué hay cosas que estaban en el contrato y que no cumplió.

“Yo le deseo a Farik que tenga mucho éxito en su carrera de todo corazón (…) Pero hay un protocolo de ser profesional, no puedes hacer eso con un contrato, que demoró un mes de negociaciones”, sentenció.