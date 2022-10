Sergio George chotea a Gabriela Herrera

El productor musical sigue apostando por Yahaira Plasencia y sacarán nuevo disco, a diferencia de Gabriela Herrera. Sergio George aclaró que hasta el momento no ha firmado con la joven bailarina, asimismo criticó su posición adelantada.

Al productor musical no le gustó que la joven salga y dijera que fue él quien la buscó, pues hasta el momento no habían firmado nada.

“No ha firmado nada, no ha firmado nadie. Es un proceso que me gustaría ver con más calma. Hay personas que se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo”, señaló.

En esa línea recalcó que en este medio nada está seguro, por lo que nos e sabe si realmente firmará a Gabriela Herrar tras haberse adelantado.

“Muchas personas empiezan a anunciar cosas que no se han dado, y ojalá que se dé porque no hay garantía aquí, no es la forma de hacer las cosas, no se puede vender algo que no hay”, agregó sobre la bailarina.