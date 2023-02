Sergio George no soltará a Yahaira hasta hacerla “rentable”

El productor musical decidió terminar con la polémica que gira en torno a su trabajo con Yahaira Plasencia, luego que asegurara que la cantante no es rentable. Según Sergio George, la única artista peruana que podría llegar a tener la tan anhelada internacionalización sería ella, por lo que continuaría trabajando con la “Reina del totó” hasta que se agoten sus estrategias de hacerla rentable.

“YAHAIRA ES LA ÚNICA CANTANTE PERUANA QUE TIENE CHANCE PARA TRIUNFAR EN EE.UU”, ASEGURA

En un primer momento, Sergio explicó la diferencia qué hay de un artista que se forma en Perú, con la de un artista del extranjero.

“Aquí hay confusión con el negocio de la música: el que se hace en Perú, donde el artista se graba a sí mismo para trabajar en discotecas, es un negocio diferente al que hago yo. El que hago yo es invertir en un artista y se demora un tiempo para construir una carrera a largo plazo que demora años. La mayoría de cantantes y artistas no son rentables, pero no es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así”, explicó.

En ese aspecto, el cantante fue consultado en “América hoy” hasta cuando pensaba invertir en Yahaira para obtener resultados.

“Ya vamos para 4 años, si yo creo que tiene chance de largo plazo, voy a continuar”, señaló. Asimismo le preguntaron en tono de burla si estaría vivo para disfrutar de los resultados. “Yo sí. Yo no sé tú, pero yo lo voy a ver”.

El productor musical considera que la salsera es la única peruana con una proyección internacional, sin embargo, ha firmado a varios artistas peruanos, como Gaby Zambrano, Cielo Torres, Farik Grippa y la orquesta “You Salsa”.

“Yahaira es la única o de las únicas que hay en este país que tiene chance de penetrar en ese mercado (Estados Unidos)”, agregó.

Yahaira señala que todo está bien con Sergio

Sobre las declaraciones del productor musical, Yahaira aseguró sentirse tranquila con las cosas que le pasan en su vida.

“Todo bien con Sergio, todo bien con Jair, todo bien con la vida”, señaló.

Además señaló que iba a trabajar con Sergio George hasta que Dios se lo permita.

“Venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo y lo seguimos haciendo hasta que Dios quiera o sea el momento, no sé, pero ahorita todo súper bien”, acotó.

