LE NEGARON UNA SILLA Y SOLO LE DIERON ALCOHOL EN UN TROZO DE ALGODÓN

Lamentable. Una mujer de 60 años, falleció mientras se encontraba haciendo cola para ser atendida en el Santísimo Sacramento, un centro de salud del distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

Nélida Lubida Cruz Cárdenas (60) acudió al nosocomio aproximadamente a las 7 de la mañana, pues se sentía mal y quería que la atiendan. Sin embargo, no la atendían, incluso, uno de sus familiares indicó que un doctor no quiso verla. Su avanzada edad no fue tomada en cuenta para ser atendida preferencialmente.

Pasaba el tiempo y la sexagenaria empezó a sentirse peor. Empezó a sentir mareos bruscos, para lo cual solicitaron una silla, pero se la negaron y solo atinaron a entregarle algodón con un poco del alcohol. Creyeron que con eso se sentiría mejor sin previa revisión de su estado de salud.

Sin embargo, la negligencia por parte del personal del nosocomio llegó a lo peor. La mujer terminó desmayándose y cayó al suelo, donde falleció a los pocos segundos. Su indiferencia por la paciente llegó a tal punto de solo constatar su deceso.

El Fiscal de turno llegó al centro de salud para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias de la ley. Con lágrimas en los ojos, los familiares de la difunta señalaron que van a denunciar lo sucedido y llegarán hasta la última instancia del proceso.

Según la versión de algunas personas que suelen atenderse en el Santísimo Sacramento, ubicado en la cuadra siete del jirón Tadeo Monagas, tienen que madrugar para poder sacar una cita, la cual es programada mucho después. Las autoridades seguirán investigando.