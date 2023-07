Sheyla le agradece a Moral por “abrirle los ojos”

La modelo volvió a recordar la boda frustrada que tuvo con Pedro Moral. En ese entonces, Sheyla Rojas fue tildada de interesada por parte de su ex y de cancelar todo a última hora tras no poder costear la boda que ella quería. La ex conductora contó detalles de lo qué pasó en ese entonces y compartió la gran lección que le dejó su ex.

ASEGURA QUE APRENDIÓ LA LECCIÓN: FIJARSE BIEN ANTES DE ESTAR CON ALGUIEN

Sheyla participó de la secuencia “a quien bajamos del avión” donde se encontraba su ex Pedro Moral, ahí la ex rubia aseguró que no bajaría al empresario por que pese a que le hizo mala fama en su momento le enseñó a fijarse bien en la persona con la que decida tener una relación.

“Tengo que agradecerle porque me abrió los ojos y gracias a él y a la fama que me hizo, pues me hizo tomar las cosas de otra perspectiva. Entonces, por premio, lo llevo de viaje”, dijo Sheyla al asegurar que lo llevaría en el avión de sus exparejas.

La ex de Antonio Pavón dejó entrever que su mamá le advirtió del romance, sin embargo, no le hizo caso en su momento.

“Los tuve que devolver y venderlos a la misma casa, salió carísimo. Además, me dejó una lección: fijarme bien antes de estar con alguien, ojito ojito. Además, eso me enseñó a hacerle caso a las mamás”, agregó para “Mande quien Mande”.

Cabe indicar que también mencionaron en la secuencia el nombre de sus ex parejas, Antonio Pavón, Israel Dreyfus y Patricio Parodi, a este último fue el único al que decidió bajar del avión.

Por otro lado, la modelo también habló muy bien de Antonio Pavón y reiteró que en la actualidad lleva muy buena relación con el ex torero.

“Aunque es un poco terrible, es el papá de mi hijo lo llevaría obviamente, tenemos muy buena relación. Pasamos de todo, tuvimos unas actitudes que queríamos jalarnos los pelos, pero es un proceso. Cuando vas creciendo y madurando te das cuenta que es el padre de mi hijo, lo voy a ver toda la vida#, puntualizó.