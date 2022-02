Shirley Arica en problemas por la compra de un auto a un delincuente

Aunque todo parecía ir color de rosa en la vida de Shirley Arica, con una prometedora carrera en Ecuador, hoy se ve en envuelta en problema por el cual la policía y la fiscalía la estaría investigando por sus presuntos vínculos con la red criminal ‘Los incorregibles’.

POLICÍA INVESTIGA A MODELO QUE ADQUIRIÓ UN CARRO DE ALTA GAMA AL CABECILLA DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL LOS INCORREGIGLES’

A través de un reportaje de ‘Domingo al día’ se dio a conocer que la modelo compró un vehículo de alta gama que le pertenecía al supuesto cabecilla de la organización llamado Miguel Ángel Salinas.

Según el informe, con ayuda de funcionarios públicos y extrabajadores del Estado, ‘Los Incorregibles’ vulneraron el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas para robarse más de 1 millón 800 mil soles. Las autoridades se percataron de este delito y ya han detenido a cinco personas implicadas, sin embargo hay más involucrados hay más.

Lamentablemente la “Chica realidad” tendría nexos con esta presunta mafia, la cual está siendo investigada. Para el coronel Arturo Valverde Inga, director de la Dirección contra la Corrupción PNP, el cabecilla de esta red alquilaba varias propiedades de lujo y se transportaba en costosas camionetas, uno de los vehículos ha sido adquirido por Shirley Arica.

Según se explica el investigado Miguel Ángel Salinas vendió su vehículo al concesionario JC Ugarte, a donde la madre de la modelo acudió para comprarlo.

“Está sujeta en la investigación (Shirley Arica), es un proceso que dura, ahorita tenemos 15 días de detención, investigación de la detención preliminar, de ahí el fiscal comprenderá a nuevas personas”, se le escucha decir al coronel PNP.

Como era de esperarse Shirley no pasó desapercibida por la UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, puesto que se identificó las transferencias del dinero (por el vehículo) en el sistema de operaciones.

No tiene problema con que la investiguen

Como era de esperarse la modelo no se quedó callada y decidió brindar declaraciones al mismo dominical. Arica se mostró sorprendida pero señaló que no hizo ningún trato con el supuesto cabecilla de “Los incorregibles”, ya que compró el lujoso auto a través del concesionario.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compré ahí y ya, no sé de quién fue. Hice los trámites con el concesionario, más no con el dueño del vehículo”, señaló. Asimismo la ex de Jean Deza aseguró que no tienen ningún problema en que la investiguen pues todo lo ha hecho acorde a la ley.

“Que investiguen todo lo que tengan que investigar, tengo todos mis papeles en regla”, reiteró.

Recordemos que tras la participación de Shirley Arica en el reality internacional “El poder del amor” ha logrado ganarse un nombre en el extranjero y actualmente se encuentra en ecuador luchando para hacerse un nombre y su carrera. Recientemente también declaró que no quería verse envuelta en escándalos o en dimes y diretes con el padre de su hija y con Tilsa Lozano, pues afirmó que ya maduró.