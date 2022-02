Repsol no presenta propuesta para remediar daño ambiental

Han pasado más de dos semanas desde que se produjo el derrame de petróleo en la refinería la Pampilla de Repsol, pese a todo el tiempo transcurrido, la empresa aún no ha presentado una propuesta seria sobre la remediación ambiental frente al derrame del hidrocarburo en el mar de Ventanilla, así lo dijo el abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza,

ESPECIALISTA REVELÓ QUE HASTA 20 AÑOS DESPUÉS PODRÍA HABER PRESENCIA DE PETRÓLEO EN EL MAR

Señaló que limpiar y pagar la multa que se le vaya a imponer no garantizará que se vaya revertir el impacto medioambiental, lo cual, advirtió, no es cuestión de meses sino de años. “No se escucha una propuesta seria de la empresa sobre remediación. No me atrevo a decir cuánto tiempo tomará, pero la experiencia internacional señala que hasta 20 años después de un derrame de crudo se puede encontrar presencia de hidrocarburo en el mar”, indicó.

Ipenza dijo que es difícil comparar el caso ocurrido en la costa peruana con un caso de otro país, sobre todo porque la información proporcionada por la multinacional ha ido variando desde el primer reporte entregado a las autoridades. No obstante, señaló que lo observado hasta el momento permite afirmar que el impacto en la vida silvestre es muy grave pues se están perdiendo especies en peligro de extinción como el chungungo o gato de mar, o el pingüino de Humboldt.

Por ello, lamentó que la multinacional Repsol no tenga una actitud más proactiva que vaya más allá de la limpieza y que no contemple un programa de recuperación de las especies silvestre con un horizonte de por lo menos 20 años. Además, recordó que en el Perú lo último que hace una empresa es pagar una multa por contaminación ambiental, ya que aprovechan la legislación para judicializarla.

Ipenza consideró que las autoridades deben pensar con cabeza fría y evaluar muy bien las sanciones contra Repsol, ya que lo principal, enfatizó, es que la empresa asuma la remediación ambiental de un derrame de petróleo de la magnitud de la registrada el 15 de enero en Ventanilla. “En país existen más de 8,000 pasivos mineros que nadie asume. El Estado no tiene dinero para hacerlo”, enfatizó.