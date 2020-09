Shirley Arica: Jura  regresó con futbolista por venganza

Destruyen a Jean Deza. En esta oportunidad el futbolista de Binacional, fue vapuleado por su expareja Shirley Arica. La modelo, al igual que Jossmery Toledo, salió a decir de los maltratos del que fue objeto en su relación con el díscolo jugador.

La polémica modelo asegura que Deza le rompió la cabeza, sin embargo señaló que tuvo vergüenza de denunciarlo y que nunca pensó retomar la relación. No obstante, no descarta tener una amistad con la extombita.

La ‘Chica realidad’ contó que el hecho sucedió antes de que escuchar los rumores del posible romance entre Jean y Jossmery.

“Él me pagó la placa, lo que necesitaba en ese momento como para que yo esté tranquila. Me rompió la cabeza, está enfermo. Estaba tomado, pero no borracho. Él trata de justificar de que fue de causalidad y no fue así. Tengo testigos que estuvieron en su cuarto”, expresó.

Asimismo la modelo señaló que teme por su vida, pues siente que Jean Deza puede hacerle daño.

Fue parte de su venganza

Shirley Arica admitió que nunca pensó en retomar su relación con Jean Deza. Pues planeó una venganza en contra del futbolista tras enterarse de que este le había engañado con Jossmery Toledo.

“No hay forma que yo regrese con él. Este no es ni para recogerlo, más bien para patearlo y bien lejos porque este pata es una desgracia, por no decir otra palabra”.

Cabe indicar que la modelo aseguró que no le sacó plata al futbolista como aparentemente lo hizo la policía en retiro.