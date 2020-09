Shirley Arica y Jean Deza juntos otra vez 

La expareja no tuvo reparos en compartir su reencuentro en redes sociales. Durante algunas semanas se rumoreaba que la relación de Jean Deza y Jossmery Toledo no atravesaba por su mejor momento y sin duda así fue. Pues ni bien se le presentó la oportunidad el futbolista corrió a los brazos de su ex, Shirley Arica.

El atacante del Binacional usó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que se luce muy cariñoso, incluso dándole un beso a la polémica modelo. El archivo multimedia fue publicado casi a la media noche del jueves y fue reposteado por Shirley Arica.

Además en la redes sociales se filtraron una imágenes donde Jean Deza aparece comprando bebidas alcohólicas en un conocido supermercado, a pesar que su equipo se encuentre jugando La Liga 1 del fútbol peruano, por ello varios hinchas del Binacional han pedido que lo retiren del club.

“Me quito un peso de encima”

Le rompieron el corazón. Tras darse cuenta del video que publicó el futbolista y la modelo, Jossmery Toledo no pudo evitar referirse al tema y dejó al futbolista como un “tramposo” asegurando que vivían juntos y que salió de la casa para ir a entrenar, sin embargo se vio sorprendida cuando subió una historia con Shirley Arica.

“Lo único que diré es que yo sí vivía con Jean hasta la mañana del miércoles, él se fue a entrenar y me quedé sorprendida con lo que hizo. Di lo mejor de mí, lo apoyé en todo, me quedo tranquila con eso. Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor, éxitos”, expresó.

Asimismo la ahora influencer no podía dejar de mandarle su chiquita y reveló que el futbolista del Binacional de alguna u otra manera interfería en sus planes.

“Me quito un peso de encima. Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba y que no podía hacer”, finalizó.

“Chica realidad” se la devuelve

No se quedó callada. Luego de que la expolicía la pintara como la tercera en discordia, la polémica modelo, Shirley Arica salió al frente y aseguró que no tiene nada que ocultar.

A pesar que en un inicio no quiso dar más detalles, finalmente le mandó una indirecta a Jossmery Toledo.

“No hay nada escondido, hay varias piezas sueltas. Nadie está jugando con nadie, pero tampoco puedes obligar a estar a alguien a tu lado si no te quiere”, sentenció para el programa “Amor y fuego”.