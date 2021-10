Shirley Cherres deja mal parado a Nicola Porcella

Fuertes declaraciones. La modelo ha salido al frente y ha revelado su secreto mejor guardado, el cual tiene como protagonista a Nicola Porcella. Shirley Cherres ha dado a conocer que habría estado con el chico reality, pues aseguró estar desilusionada.

LA EX PORRISTA ASEGURÓ HABER QUEDADO DECEPCIONADA DEL “GUERRERO” TRAS UN ENCUENTRO ÍNTIMO

Al parecer todo indicaría que Shirley Cherres tenía en un altar a Nicola Porcella, ya que tenía varias expectativas de su encuentro, sin embargo todas se vinieron abajo.

Según señaló la ex porrista para la página de Instagram “Instarandula”, pensaba que el ex participante de “Esto es guerra” era un “súper postre”, pero en realidad fue un “caramelito”.

“Nicola no tiene nada interesante qué mostrar. Yo pensé que era un súper postre, pero fue un caramelito… Upsss… En serio… ¿o fue porque estábamos en la camioneta?”, se logra leer en el mensaje que le dejó la modelo a Samuel Suárez, administrador de la página.

Esta no es la primera vez que la rubia asegura que ha tenido un encuentro con el ex de Angie Arizaga, pues en el 2019 se sentó en “El valor de la verdad” donde se reveló que había tenido un “choque y fuga” con el modelo.

Hasta el momento Nicola Porcella no se ha pronunciado sobre la recientes declaraciones de Shirley. Sin embargo a través de sus redes sociales vienen promocionando su OnlyFans.

“Hay vídeos y fotos que no han visto en ninguna otra de mis redes y la verdad que lo hice con una productora súper grande de acá. No tenía planeado hacerlo, pero me convencieron. Es súper profesional, han sido horas y días de trabajo. Los invito a suscribirse”, señaló hace unos días.