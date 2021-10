5 actores que estuvieron a punto de rechazar los papeles que los llevaron al éxito

Es imposible pensar en la serie “Friends” sin que Jennifer Aniston le haya dado vida a “Rachel”, sin embargo en su momento estuvo a punto de rechazar este personaje, el cual la hizo llegar a la fama. Al igual que ella, hay muchos actores más, quienes pensaron en rechazar los personajes que los pusieron en bandeja de plata ante Hollywood.

ACTUALMENTE MUCHOS DE ELLOS SON LOS MEJORES PAGADOS Y MÁS QUERIDOS DE HOLLYWOOD

La razón por la que Jennifer Aniston estuvo a punto de rechazar el papel de su vida no fue tanto por su propia voluntad como por sus otros compromisos profesionales, ya que, cuando el equipo creativo de la serie se encontraba reuniendo a su elenco de actores, ella ya tenía un compromiso con otra ficción, “Muddling Through”, que ya estaba en emisión.

Según explicó ella misma, la posibilidad de protagonizar Friends la atrajo desde el principio, así que, mientras el equipo buscaba otro posible fichaje para el personaje, ella rogaba al productor de su serie que la dejase marchar. Y así fue. Curiosamente, al marcharse, este le dijo que estaba abandonando la serie que la convertiría en una estrella y, obviamente, se equivocaba.

Freddie Highmore – The good doctor

El actor ya había aparecido en títulos que no olvidaremos siendo todavía un niño “Charlie y la fábrica de chocolate” o “Descubriendo nunca jamás” y, años más tarde, volvió a triunfar en “Bates Motel”,por lo tanto, su carrera ya estaba en marcha cuando le llegó la oportunidad de protagonizar The Good Doctor y decidió rechazarla -al menos, temporalmente, ya que no quería fichar por una serie que le iba a mantener ocupado los siguientes años justo cuando acababa de liberarse. Afortunadamente, terminó cambiando de opinión y se convirtió en el doctor Shaun Murphy, papel por el que recibió una nominación a Mejor actor de drama en los Globos de Oro y que le ha llevado a profundizar en nuevos retos, como el de la dirección.

Peter Dinklage – Juego de tronos

Peter Dinklage ya era una cara conocida cuando fichó para interpretar a “Tyrion Lannister”, uno de los personajes más importantes, en la inolvidable serie “Juego de Tronos”. Sin embargo, fue la serie de HBO, adaptación de la saga literaria de George R.R. Martin, la que le brindó la gran fama mundial de la que goza hoy en día. Fue uno de los pocos personajes que sobrevivió a las ocho temporadas de la ficción y primer Lannister que se hizo querer, Dinklage recuerda con gran cariño su paso por la serie, pero también recuerda que, al principio estuvo a punto de rechazar el trabajo.

Peter explicó que sus dudas iniciales estaban relacionadas con los estereotipos que creía que estarían presentes en la serie y que involucraban “personajes con barbas larga y zapatos puntiagudos”.

Penn Badgley – Gossip Girl

La serie adolescente de CW fue todo un éxito en su estreno en 2007 y sus protagonistas subieron rápidamente en popularidad. Badgley fue uno de ellos -aún hoy la gente le sigue recordando por este papel-, pero estuvo a punto de rechazarlo. El actor había encadenado varios papeles televisivos que no encajaban con lo que quería hacer y simplemente no podía hacerlo más.

“La razón por la que lo rechacé al principio fue porque me frustré. Me frustré porque no tenía dinero, estaba deprimido y pensaba ‘No puedo hacerlo otra vez’, señaló explicando el motivo por el cual casi rechaza el papel.

Simón Helberg – The big bang theory

El actor de The Big Bang Theory Simon Helberg estuvo a punto de rechazar ser Howard Wolowitz en la serie que le brindaría la fama mundial. Según ha revelado ahora en su visita al podcast Plot Twist, hubo varias razones.

La primera de ellas es que la primera vez que le ofrecieron la oportunidad de hacerse con el papel de uno de los personajes más divertidos de The Big Bang Theory ya estaba comprometido con otro trabajo. Además, estaba cansado de pilotos que nunca llegaban a recibir luz verde y también de personajes ‘nerd’, así que al principio no le interesó en aboluto.

Steve Carell – The office

Es imposible pensar en otro que no sea Steve Carell en el papel de Michael Scott de The Office. El actor convirtió al jefe más terrible de todos los tiempos en uno de los mejores personajes de la historia de la televisión.

Steve Carell había firmado por una ‘sitcom’ llamada “Come to Papa” que provocaba conflictos con The Office, por lo que consideraron al actor Bob Odenkirk. De hecho, el equipo llegó a presentar la serie con Odenkirk en el papel protagonista, pero como “Come to Papa” fue cancelada, Carell volvió al mercado y la directora de casting Allison Jones quedó encantada por él. “[La versión de Bob] de Michael era igual de divertida que la de Steve, pero más oscura… Lo peor que he tenido que hacer nunca es decirle al agente de Bob Odenkirk que no iba a aparecer en The Office” señaló por ese entonces.