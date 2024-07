Sifuentes: “El cambio de denominación de Ministerio del Interior al de Seguridad Pública, no va a resolver el problema de delincuencia”

Burgomaestre precisó que su gestión viene colaborando en la lucha contra la criminalidad cediendo lugares a favor de la policía, Fiscalía y Poder Judicial.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo algunos anuncios en el tema de seguridad interna, durante su mensaje a la nación, el 28 de julio, desde la sede del Poder Legislativo. Tras ello, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, dio algunos alcances sobre el asunto que aqueja a miles de peruanos en distintas regiones del país.

“Ella (la presidenta) no ha detallado un plan en concreto, no ha detallado lo que va a realizar. Este tema de seguridad, si bien es cierto, los alcaldes tenemos una corresponsabilidad, tiene que ser dirigido mediante una política pública. Que tome las riendas la misma presidenta y la Policía Nacional del Perú. Ella no ha detallado eso”, indicó.

La autoridad edil recordó que San Martín de Porres, actualmente, cuenta con 250 policías en las calles cuando realmente lo que se necesita es que se tenga aproximadamente 2500 efectivos. Asimismo, consideró que debe venir acompañado de una restructuración integral de la Policía Nacional.

“Hay que darle importancia a la infraestructura y logística de las comisarias. Muchas veces hay grupos en la policía que se llaman ‘Amigos de la PNP’ y que los apoyan en temas logísticos porque, a veces, el mismo Estado no brinda o proporciona lo que ellos requieren”, anotó.

Otro punto que observó el burgomaestre es que desde el 2020 el país ha tenido 20 ministros del Interior, 12 comandantes generales de la Policía Nacional y enfatizó que el tema de la criminalidad aumentó en el país no solo por la inestabilidad económica, sino también porque las Fuerzas Armadas no estuvieron en las fronteras impidiendo la migración extranjera lo que finalmente ocasionó que bandas criminales como El Tren de Aragua y otras se asienten en el distrito de San Martín de Porres.

En ese sentido, recordó que cuando se declaró el Estado de Emergencia en San Martín de Porres durante tres meses, la PNP desplegó esfuerzos y articuló con el serenazgo del distrito, pero las Fuerzas Armadas únicamente estuvieron dos días en ese territorio, pues recibió la respuesta de que “no tenían tantos militares”. Sobre ese tema enfatizó que, si bien hubo una reducción de la inseguridad, eso tuvo que estar acompañado con un plan integral que tiene que ser desarrollado por el Gobierno de Dina Boluarte.

“Necesitamos más policías y una reestructuración integral y, sobre todo, que la presidenta se coma este pleito (…) Es el momento que la presidenta tome el toro por las astas y tengamos una política de gobierno y de Estado que pueda sobrepasar estas coyunturas políticas para afrontar este problema de la inseguridad que los cuidadnos nos atañen a nosotros los alcaldes que somos más cercanos”, dijo.

APOYO DEL MUNICIPIO

Hernán Sifuentes remarcó que su gestión viene apoyando a la Policía Nacional del Perú para combatir a la criminalidad que ha puesto en jaque al distrito. En ese sentido, sostuvo que el año pasado la Municipalidad de San Martín de Porres cedió un local a la Brigada Especial Contra la Criminalidad (BRECC). Además, señaló que pronto será inaugurada la Unidad de Flagrancia para que los delincuentes sean sentenciados en menos de 72 horas.

Por eso consideró sumamente importante que las instituciones de seguridad y justicia del Estado Peruano puedan articular de manera efectiva para que los delincuentes sean sancionados en breve tiempo. Señaló que, además de la presencia del Poder Judicial y Ministerio Público se requiere de la reestructuración de la Policía Nacional del Perú y la construcción de más centros penitenciarios para no ser, en unos años, el próximo Ecuador.

“Tenemos ese gran problema (la delincuencia) que es un problema integral del Estado Peruano en donde la policía atrapa al delincuente y porque no está el fiscal y el juez en 48 horas termina saliendo y vemos a este facineroso en las calles nuevamente delinquiendo. Por eso hemos cedido este local para que estén el Ministerio Público y el Poder Judicial, necesitamos acelerar los procesos y mayor presencia de los demás estamentos del gobierno”, sentenció.

Finalmente, la gran omisión del mensaje fue el plan de rescate para las municipalidades endeudadas por gestiones anteriores. El Ministerio de Economía anunció que se tomarían acciones, pero hasta la fecha no se han dado los lineamientos, y esto perjudica la labor de varias autoridades subnacionales.