SMP: Clases gratuitas de taichí a adultos mayores

Clases se realizan en diez sedes distritales y cuentan con más de trescientos alumnos.

Mente y cuerpo sano. La Municipalidad de San Martín de Porres, pensando en sus miles de adultos mayores, promueve diversos talleres gratuitos como el de Taichí donde no solamente aprenden a relajarse con técnicas de estiramiento y elasticidad, sino que también les ayuda a nivel físico y psicológico, lo que se traduce en una salud óptima y de calidad. El alcalde Hernán Sifuentes saludó la gran actitud y positivismo de todos ellos.

“En mi gestión brindamos distintos talleres en beneficio de los vecinos. En este caso, nuestros adultos mayores disfrutan cada minuto con las clases de Taichí, lo que les permite mantener mente y cuerpo sanos. Ellos son nuestro principal motivo y no los abandonaremos”, indicó el burgomaestre.

El Taichí es una práctica antigua, oriunda de China, donde se trabaja el cuerpo y la mente y a través del equilibrio y la estabilidad reduce el riesgo y el miedo a las caídas. Estas clases se brindan en un total de diez sedes a nivel distrital, con alrededor de 30 alumnos en cada una.

Los adultos mayores acuden a estas clases totalmente gratuitas y el único requisito para ser parte de este grupo es tener más de 60 años y residir en el distrito. Los talleres han tenido gran acogida, pues desde el inicio de la gestión de Hernán Sifuentes el número de personas ha ido en aumento.

Este tipo de talleres ha sido de gran ayuda para doña Eufenia de 67 años y don Antonio de 79, quienes han logrado superar la soledad, la tristeza y la depresión que sentían al quedarse solos en sus hogares. Fue así que en estas clases aprendieron cosas nuevas, técnicas de relajación y desarrollo emocional.

Clases

Las clases inician con una charla motivacional donde los adultos mayores aprenden la importancia de siempre mantener la alegría, la emoción y tener pensamientos positivos. Seguidamente vienen los ejercicios de respiración y estiramiento que permiten que los músculos se relajen y entren en movimiento.

Luego los profesores dan clases al ritmo de una música suave, mientras que los alumnos entran en concentración profunda para realizar todos los ejercicios.

Los alumnos aprenden distintas técnicas como estiramiento, respiración, movimientos del cuerpo, así como el desarrollo psicológico y emocional, que les permite mantener su mente ocupada, salir de la rutina, el estrés y la depresión. Esto también les ayuda a tener equilibrio en las extremidades, evitando que puedan sufrir caídas que podrían ser muy perjudiciales para ellos.

Testimonios

Eufenia Guevara (67) es una de las alumnas que ingresó a este taller en el 2022 y desde esa época, asegura, que las clases le han ayudado mucho a nivel físico y mental, pues considera que es de vital importancia darse un tiempo para ella misma y distraerse debido a que en casa se queda sola luego de que los hijos formaran sus propias familias y dejaran el hogar.

“Yo me siento muy bien, estoy excelente y gracias también al señor alcalde Hernán Sifuentes por esta oportunidad. Esperemos que esto siga porque realmente lo necesitamos y esta es como nuestra casa, nuestra familia”, indicó la señora.

Otro alumno es el señor Antonio Osorio (79), quien llegó al taller de Taichí por invitación de un vecino y quedó sorprendido por las clases que recibió desde el primer día. Hasta el día de hoy no se arrepiente de haberse inscrito.

“Voy a cumplir un año acá y me siento contento. De acuerdo a la profesora de psicología, psicológicamente me dice que estoy un 80% bien y físicamente también soy bien activo. Cuando me preguntan, ‘¿cuántos años tiene?’, digo ‘79’ y me dicen que parecería de 35 años. Esa es mi característica”, señaló don Antonio.

Asimismo, resaltó que ese lugar sirve para compartir ideas y experiencias con los otros alumnos, logrando así despejarse y llenarse de ánimo y alegría.

“Señor alcalde, Hernán Sifuentes, ojalá esto (el taller) perdure para siempre, porque nosotros como adultos mayores necesitamos ese espíritu y ánimo, porque muchos de nosotros cuando los hijos se van nos quedamos solos y necesitamos distraernos”, sentenció.