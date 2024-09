Casos en que no se puede independizar una casa heredada

En el ámbito del derecho de familia, es común que surjan desacuerdos entre hermanos al repartir un bien inmueble tras la herencia de sus padres fallecidos. Este proceso puede extenderse durante años.

Una de las soluciones que suelen considerar los involucrados es la independización de la propiedad, aunque en muchos casos esto no resulta viable.

Las herencias son la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos, reguladas por el derecho sucesorio. En ocasiones, este proceso puede resultar complejo debido a los numerosos trámites que deben cumplir los herederos.

Para obtener más información sobre cómo manejar la herencia de un departamento o casa entre hermanos, conversamos con el Dr. Abdías Sotomayor, abogado y profesor de derecho en la Universidad San Ignacio de Loyola.

¿Qué es la masa hereditaria?

La masa hereditaria se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja tras su fallecimiento. Estos se distribuyen entre los herederos según las leyes de sucesión o los testamentos.

Es importante tener en cuenta que no solo se heredan bienes muebles e inmuebles, sino también posibles pasivos, como deudas de crédito hipotecario o vehicular. Si existe un seguro de desgravamen, este se activa y no habría deuda por el bien. Sin embargo, si no hay seguro, el banco podría proceder a rematar el inmueble. Por lo tanto, para evitar perder el bien, los herederos podrían estar interesados en saldar la deuda, aunque no están obligados a hacerlo, a menos que decidan cubrir las deudas del difunto, explica el Dr. Sotomayor.

De igual manera, los herederos tienen derechos sobre cualquier litigio judicial que el fallecido pudiera tener en curso, lo que les permite representarlo en el proceso judicial para recibir posibles beneficios.