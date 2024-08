MÁS DE LA MITAD DEL PAÍS SUFRE POR HAMBRE PERO DINA Y SUS ACOMPAÑANTES GASTAN MILES DE SOLES EN ALIMENTOS

Ministro Ángel Manero pide licencia para huir de las críticas por sus comentarios sobre hambruna en el Perú

Despacho presidencial gastó solo en el primer trimestre del 2024 más de medio millón de soles en comida

“En Perú no se pasa hambre; en todos los rincones del país se come de manera contundente. Lo que sí podemos afirmar es que falta calidad en la alimentación, no necesariamente cantidad”, señaló el ministro de Agricultura, Ángel Manero, la tarde del miércoles tras el consejo de ministros.

Estas declaraciones fueron carne de cañón para la crítica feroz de parte de todos los sectores sociales, políticos y económicos contra el funcionario, quien intenta ignorar el reciente estudio de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) donde se precisa que el 51% de la población peruana se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria.

Pero dichas aseveraciones de Manero tendrían un porque: es que en Palacio de Gobierno faltará todo menos hambre. Quizá esa percepción es la que Manero tiene desde la comodidad de su cargo.

Empacho descarado

Recordemos que, en pasados informes periodísticos, se reveló por ejemplo que solo en el primer trimestre de este 2024, la presidenta Dina Boluarte gastó más de 400 mil soles en desayuno, almuerzo y cena para 463 trabajadores, entre civiles, policías y militares, pero no se precisó si todos viven ahí. Solo en el 2023, la Presidencia desembolsó 1′700,678 soles en alimentos.

Los principales contratos fueron para la compra de panes, panetones, embutidos, kekes, chorizos, jamones, pavita, pollo, carnes de todo tipo, frutas y verduras de estación e incluso cuyes. La dieta que ‘recomendó’ el Ministro a base de leche y huevo brilla por su ausencia. Se nota que solo en Palacio se come ‘contundentemente’.

Recordemos que su diario El Chino, publicó un informe el pasado junio, donde se detectó que en el mes de cumpleaños de la Presidenta (mayo 2024) el Despacho Presidencial se gastó 40 mil soles en alimentos en un solo día, de acuerdo al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

Leer también [Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte]

Se va para evitar críticas

Ante la pachotada que significó sus declaraciones y en un acto de evitar el contacto con la prensa y la ciudadanía, el ministro Ángel Manero solicitó a la presidenta una licencia sin goce de haber hasta el 12 de agosto del presente por ‘motivos personales’.