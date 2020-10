Stefano Tosso: “Soy mujeriego pero no acosador” 

Después de tres días rompió su silencio, el actor Stefano Tosso, acusado por varias jovencitas de acoso sexual, aseguró que no es un acosador. El hijo de Ricky Tosso también pidió disculpas a todas las mujeres que lastimó, por ilusionarlas y por ser infiel. Con pruebas en la mano, el actor se sentó en el programa de Beto Ortiz para intentar limpiar su nombre a pesar que dice que “está muerto en vida”.

Habló sobre la denuncia pública que hizo Xilenne Talledo, quien aseguró que estuvo conversando con el actor y que de la nada mientras hacían una video llamada, Stefano bajó la cámara para tocarse sus partes íntimas, según el actor no fue así, señalando que ambos mantuvieron conversaciones “hots” las cuales fueron cortadas por la supuesta víctima, ya que ella le mandaba fotos en ropa interior.

Por su parte, Xilenne habló para el programa de Peluchín y confirmó que sí se mandaban imágenes y conversaban en doble sentido, sin embargo negó haber editado las conversaciones, pues dice que el celular que usaba en ese entonces ya no lo tiene y que pudo obtener esas conversaciones porque las tenía una amiga.

Asimismo, Stefano Tosso habló sobre las denuncias en su contra que hicieron menores de edad, según el actor cuando conversaba con las jóvenes, él tenía 17, mientras que ellas tenían 14.

“Soy mujeriego pero no soy acosador. Sí he engañado a mujeres porque les he ‘pintado lo pajaritos’ que no cumplí”, sentenció.