Stick se convierte en tricampeón nacional en Batalla de los Gallos Perú 2021

El freestyler Stick venció este sábado a Litzen en la gran final de Batalla de los Gallos convirtiéndose así en el primer tricampeón nacional.

El arte de improvisar en batallas de rap se ha vuelto en una disciplina que cada vez genera más atención. Y sin duda el evento más histórico desde hace 15 años es el de Red Bull Batalla de los Gallos, que este año cambió de nombre a Red Bull Batalla.

Así, el freestyler se convirtió en el nuevo tricampeón de Perú y bicampeón consecutivo vigente. Stick venció a Litzen en la gran final el sábado pasado. En octavos venció a Colocho, en cuartos a Kian y en semis a Piero Pistas.

De ese modo, el MC de San Juan de Lurigancho volverá a ser el representante de Perú en una final internacional por segunda vez. Este año el país elegido es Chile. Con el antecedente de que un freestyler nacional no supera los octavos de final de una internacional desde el 2016, Stick buscará cortar la mala racha.

“Alegría, quizá más tarde me dé la pensadora y acabe llorando, pero de felicidad porque ya lloré de tristeza. Me acordé de por qué comencé a rapear. Yo inicié porque amo esto. La carga de la presión mediática me afectó mucho, pero decidí no leer comentarios, no dar entrevistas, porque quería enfocarme en mí”, dijo Stick tras campeonar su tercer título.

Pese a que el campeón asegura que ya no volverá a participar en una nueva edición de Red Bull Batalla, ya tiene asegurado su cupo directo para la nacional del próximo año. “Tengo muchos años compitiendo, gracias a Dios el fin fue con un campeonato”, precisó.