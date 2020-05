Sully Sáenz viajó en vuelo humanitario

La exchica reality, utilizó su cuenta de instagram para revelar que tuvo que viajar en un vuelo humanitario con destino a Canadá, para estar al lado de su hijo durante una cirugía a la que fue sometido el menor de tan solo seis años.

La modelo contó que su hijo fue diagnosticado con una enfermedad que afecta la audición. Inclusive, cuando tenía 2 años, los médicos le dijeron que era probable que cuando cumpla 5 años, pueda perder el sentido auditivo completamente.

“Tuve que venir con Marche a Canadá en un vuelo humanitario. Pocos saben, pero cuando mi hijito tenía 2 años me confirmaron que tenía hipoacusia bilateral (escucha menos de lo normal en ambos oídos). Pero lo que más me asustó fue que los doctores me dijeran que lo más probable es que sea degenerativo, que a los 5 años aproximadamente perdería por completo la audición”, expresó.

Sully y Evan Piccolotto, averiguaron donde sería más factible operarlo y decidieron que debía ser en Canadá, lugar donde reside el papá del pequeño. Sin embargo, la animadora infantil sintió mucho miedo al realizar el viaje y ser contagiada por el coronavirus, pero tuvo que sacar fuerzas para poder lograr que su hijo sea intervenido.

“En principios de Marzo de este año, me confirmaron que había perdido la audición del oído izquierdo, debía de ponerse un implante cochlear en ese oído y había que hacerlo lo antes posible. Averiguamos mucho y decidimos que había que operarlo en Canadá”, finalizó.