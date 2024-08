Sutep inició huelga de hambre para exigir mayor presupuesto

MAESTROS Y AUXILIARES PARTICIPAN EN ESTA MEDIDA EXTREMA DEMANDANDO EL 6% DEL PBI PARA EDUCACIÓN

El Sutep inició ayer una huelga de hambre a nivel nacional. Las bases del magisterio responsabilizan al gobierno de Dina Boluarte y al titular de Economía por la vida y la salud de los maestros y auxiliares que participan en esta medida extrema que las autoridades los han obligado a asumir.

Lucio Castro, secretario general del SUTEP, anunció que la huelga de hambre es descentralizada en Iquitos, Cajamarca, Tacna y Lima Metropolitana y solo la acatan los dirigentes para no perjudicar el normal dictado de clases a los alumnos.

La solicitud es que el Gobierno eleve el presupuesto de Educación a no menos del 6% del PBI, conforme señala la Constitución y de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas: “Una educación de calidad no es posible sin el financiamiento adecuado a la educación pública, recomendaciones que el gobierno no toma en cuenta para superar problemas de infraestructura, salud, alimentación y remuneraciones”.

Castro Chipana denunció que la resistencia a cumplir con este mandato constitucional proviene principalmente del ministerio de Economía, cartera encargada de elaborar la propuesta presupuestal para su posterior debate y aprobación en el Congreso, un poder del Estado que también puede generar cambios.

Advirtió también que si a pesar de la huelga de hambre el gobierno no incrementa el presupuesto, los maestros y auxiliares irán a una huelga general en septiembre próximo. El líder magisterial señaló que las demandas son parte del Convenio colectivo suscrito por Minedu y el SUTEP como sindicato mayoritario del magisterio y el clamor de los padres de familia y la ciudadanía.