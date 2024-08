Espinoza pierde el control por pelea entre esposa y trabajadora

PARLAMENTARIO SE OFUSCÓ ANTE LA PRENSA Y NEGÓ EPISODIO VIOLENTO EN SU DESPACHO

Colega Américo Gonza afirma que seguridad del Parlamento sí confirmó incidente.

afirma que seguridad del Parlamento sí confirmó incidente. Presidente del Congreso solicita las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El parlamentario de Podemos Perú (PP), Darwin Espinoza, perdió los papeles ante la prensa luego que se consultara por la escandalosa pelea que protagonizaron su esposa, Bélgica Arangoitia, y una trabajadora vinculada a él, Stefania Cuya Bezzolo, en su propia oficina congresal.

Espinoza acusó a la prensa de difamar y anunció que presentará denuncias por lo que él considera un hecho falso. Recordemos que dicha información fue propalada por Latina Noticias.

“La señorita no ha trabajado desde 2021; después no ha vuelto a trabajar conmigo. ¿A qué oficina ha ido? Hasta malinforman. Yo voy a denunciar a Latina por estar hablando estupideces, porque lo único que están sacando son chismes baratos que solo quieren desprestigiar. Afirman algo que no ha pasado”, declaró visiblemente alterado.

El congresista no contuvo su malestar y elevó más el timbre de su voz, por lo que fue emplazado a guardar la compostura por parte de los medios.

“¿Cuál serenidad? Ustedes sean serios, son un medio de comunicación. Fácil es difamar, después se ponen a lloriquear cuando el Congreso saca normas que puedan regular estos chismes baratos. No tengo más que declarar”, finalizó antes de retirarse.

Leer también [Patricia Benavides presenta demanda de amparo para ser restituida como fiscal de la Nación]

Colega lo echa

Según la televisora, la pelea entre Arangoitia y Cuya ocurrió en el cuarto piso del edificio Fernando Belaúnde Terry, ubicado en el jirón Huallaga, donde ambas se agredieron físicamente hasta terminar en el suelo. La situación obligó a la intervención de agentes de seguridad del Congreso. La asistente ingresó al Congreso a las 12:34 horas y subió a la oficina de Espinoza sin notar la llegada de la esposa.

Por su parte, el congresista Américo Gonza confirmó a RPP que la seguridad del Parlamento le confirmó la pelea. Además, consideró que la Comisión de Ética podría investigar a Espinoza.

Finalmente, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que pedirá las grabaciones de las cámaras de seguridad de las oficinas del congresista Darwin Espinoza para determinar si hubo o no el enfrentamiento entre ambas féminas relacionadas al actual legislador de Podemos Perú.