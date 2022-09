Sylvester Stallone, el actor que no dejó de creer en sí mismo

Nada predestinaba a Sylvester Stallone al éxito. Todo lo contrario. Durante los primeros 20 a 30 años de su vida, el ahora actor se encontró con un obstáculo tras otro, pero nunca dejó de intentar y creer en sus ideas hasta escribir Rocky, la icónica película que lo llevó a la fama

AUNQUE TUVO UNA INFANCIA DIFÍCIL Y OBSTÁCULOS EN EL CAMINO, AHORA ES TODA UNA ESTRELLA

Ahora repasaremos algunas curiosidades de su vida, desde sus inicios hasta el estrellato mundial, de Sulvester Stallone.

Stallone, el guionista

Stallone no es solamente el protagonista de Rocky: también es su autor. La escritura del guion le llevó apenas tres días; en esos tres días no hizo otra cosa más que escribir. Aunque ahora, en su Instagram, confiesa:

“He dirigido, producido, actuado… pero no hay nada tan difícil como escribir. Mirar el papel en blanco y saber que tienes que llenarlo de palabras es un reto abrumador, así que saludo a los escritores, ya que sin su arduo trabajo no habría películas. Cada actor debería intentar escribir un guion alguna vez. Es genial para la mente”.

Convicción

Una vez que convenció a los productores de invertir en su idea para Rocky, se mantuvo firme en una condición: él debía ser el protagonista. Los productores pretendían que Rocky fuera interpretado por un actor ya reconocido como Robert Redford, pero Stallone se quedó con el papel.

Su expresión

Uno de los rasgos característicos de este actor es la expresión de su boca. Esta particularidad tiene origen en un drama: la madre de Sylvester tuvo problemas durante el parto y el obstetra tuvo que recurrir a los fórceps para sacar al bebé; hizo un mal movimiento con esta herramienta y cortó un nervio de la cabeza de Sylvester. En ese momento, nadie podría saber que ese terrible error derivaría, años más tarde, en uno de los rasgos originales del actor.

Una mamá fuera de serie

Sylvester, de niño, se crio en un hogar singular, ya que su madre Jackie tenía varios trabajos: era trapecista, corista, astróloga, peluquera, y también representante de mujeres profesionales de lucha libre.

Su amado perro

¿Recuerdan al perro que acompañaba a Rocky en sus entrenamientos? Él también tiene su historia: ese perro era el perro de Sylvester. El actor, que se hallaba en la miseria y vivía en albergues para indigentes, no podía mantenerlo y lo vendió por unos pocos dólares a un hombre de su confianza. Semanas después de esa triste despedida, Stallone firmó contrato por Rocky, regresó a la casa de este hombre y compró a su propio perro por miles de dólares

Trabajos

A pesar de haber sido expulsado de 13 escuelas, Stallone tuvo varios empleos.Trabajó como limpiador de jaulas de leones, cortador de pescado, vendedor de libros, entrenador de voleibol y portero de una sala de cine. “Pensé: si hago todos estos trabajos horribles por la noche, dejaré el día libre para salir y seguir mi supuesta carrera. Pero no pasaba nada, así que hacía cualquier trabajo al azar, desde guardaespaldas hasta sacar a la gente de las librerías si robaban”, reveló en el podcast de sus hijas.

Stallone fue despedido de cada uno de estos trabajos, excepto de este último en un cine. Le encantaba ese trabajo porque podía ver una película una y otra vez y analizar “cómo se desglosaba, se escribía, se construía y deconstruía realmente”. Comenzó a tomar notas y se volvió excelente en comprender qué hacen una gran película.

Rechazo

Antes del éxito de Rocky, Stallone pasó por muchas audiciones en las que fue rechazado. La más conocida fue la audición para el papel del mafioso Paulie Gatto, guardaespaldas de Don Vito Corleone, en la famosa película El padrino.

“Ni siquiera podía conseguir un papel de cameo de un italiano”, recuerda el actor. “Nunca olvidaré esto: ¡era una escena de una fiesta, de 300 invitados! Y me dijeron no. Les pregunté: “¿Qué parte de mí no pasó por un aspecto italiano?”.

Hablando de esta película, Stallone es un gran amigo de Al Pacino y hace poco lo felicitó por su cumpleaños con esta foto de Instagram, destacando que llevan 40 años de amistad.

Dijo que no a grandes papeles

Pero también se dio el lujo de rechazar papeles muy importantes. El prestigioso director Quentin Tarantino quiso a Sylvester para Pulp Fiction y para Jackie Brown, en el papel que luego interpretó nada menos que Robert De Niro, y el actor los rechazó, así como también rechazó otro mega éxito: el papel de Arnold Schwarzenegger en Terminator.

Una tragedia

En el 2012, Sylvester Stallone sufrió una tragedia familiar: la muerte de su hijo Sage, de treinta y seis años, quien también era actor. De hecho, lo vimos en Rocky V al lado de su padre. El joven falleció de un ataque al corazón.

Querido Sylvester

Sylvester Stallone, hoy en día, es muy querido dentro de la comunidad de actores de Hollywood. En la temporada de entrega de premios cinematográficos de 2016, en donde se presentaba su película Creed, fue ovacionado de pie por sus colegas.