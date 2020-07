Tefi Valenzuela: “Tengo para vivir hasta que me muera

El encuentro se dio, aunque no fue en el set de “Magaly Tv la firme”, pero por medio de un enlace, ambas figuras se vieron las caras. Magaly Medina entrevistó a Stephanie Valenzuela y conforme se fue desarrollando la conversación cada vez se puso más picante.

A pesar que el objetivo era promocionar la nueva canción de la exchica reality “Cumbia de los infieles”, la figura de ATV no perdió la oportunidad para preguntarle de dónde saca el dinero para tener la vida de lujos que lleva, a lo que Tefi respondió que todo fue por su exnovio, un millonario francés, con quien pensó en casarse.

“Yo no tenía ni una cartera de marca, ni zapatos de marca, ¿cómo cambió mi vida? Me enamoré de una persona que tenía mucho dinero, a raíz de que me enamoré de este hombre, nunca revelé su identidad, porque cuando me relacionaron con un manager, todas las mujeres le escribieron… ¡Imagínate si yo posteaba algo de mi novio!”, expresó la exintegrante de Combate.

A continuación Tefi Valenzuela contaría que lo rechazó. “Me pidió la mano, este es un anillo de compromiso, no lo devolví porque quedamos en buenos términos, cuesta 100.000 dólares. Si tuviera una necesidad económica, lo vendo”, agregó la modelo.

“No tuviste nada hasta que tuviste un novio millonario que te dio todo”, respondió Magaly Medina. Y Stephanie Valenzuela asintió.

“Yo era una chica de provincia, que trabajaba de modelo y no ganaba tanto… me enamoré de este chico y fue la relación más bonita. Él mismo me compraba joyas, zapatos, para que vaya a reuniones con él. Tengo para vivir hasta que me muera”, sentenció.