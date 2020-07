Toño Centella: Esposa echa a cantante

La esposa del cantante de cumbia Toño Centella, decidió contar su verdad en torno a la infidelidad, de la que es acusada por el músico. Johanna Rodríguez reveló que cuando le dijo al artista que quería separarse, él la amenazó con quitarse la vida.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la expareja del artista negó haberle sido infiel y dijo que el verdadero motivo de la separación fue porque se cansó de los maltratos que recibía por parte del cantante.

“No hubo engaño. Yo ya no quería estar con usted por todos los maltratos que había tenido hacia mí desde hace algunos años y cuando le dije que lo mejor era que separarnos, lo primero que hizo fue amenazarme diciendo que se iba a matar. Aguanté amenazas, reproches y sacadas en cara de absolutamente todo”, expresó.

Del mismo modo, Johanna aseguró que Toño Centella ha armado todo este “show” para no darle lo que le corresponde económicamente por haber estado casados durante 12 años.

“No se preocupe porque no quiero nada de usted, así como me quitó mi carro, mis cosas, se las regalo. Yo sé trabajar y saldré adelante. Yo nunca fui mala con usted, no sé por qué tanta maldad hacia mi persona. Esa gente con la que estás andando, te está destruyendo”, finalizó.

Cabe mencionar, que la esposa de Toño Centella negó haber robado las cadenas y el reloj, además dijo que esos objetos no serían de oro como dijo el artista, sino que lo compró en las Malvinas.

Integrante de ‘Zaperoko’ recibe amenazas de muerte

A raíz del escándalo desatado por la supuesta infidelidad que cometió la esposa de Toño Centella con un adolescente de 17 años, el joven integrante de ‘Zaperoko’ ha revelado que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de los seguidores del cantante de chicha. Sin embargo, el joven no quiso dar detalles.

“Señorita, no tengo nada que contar, soy amigo de ella, nada más”, dijo el muchacho a la reportera del programa de espectáculos.

El director de la orquesta de salsa ha confirmado que el joven viene recibiendo amenazas, pues la orquesta también está siendo víctima de diversos ataques en las redes sociales.

“Espero que se esclarezcan las cosas, porque no todo lo que habla Toño es cierto, hay que escuchar a la otra parte. El joven está preocupado porque está recibiendo amenazas contra su vida. Además, a nosotros también nos llegan insultos en las redes, en cada publicación que hacemos”, declaró Johnny Peña a un diario local.