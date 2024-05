Testigos hunden a la presidenta en caso Rolex

EXASESORES, DIRECTORA Y ACTUAL MINISTRO RECONOCEN QUE DINA RECIBIÓ JOYAS DE PARTE DE OSCORIMA

Fiscalía detalla que mandataria mandó a despedir a directora de presupuesto porque “no se alineaba” a requerimientos de su “wayki”.

La presidenta Dina Boluarte enfrenta sus peores momentos desde que asumió el poder en diciembre del 2022.

El pasado lunes, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, presentó denuncia constitucional contra la jefa de Estado ante el Congreso de la República por contar con elementos de convicción para acusarla por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, al recibir lujosas joyas de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de millonarias partidas presupuestales a favor de su ‘wayki’.

Testigos la delatan

Entre las pruebas que la Fiscalía da por concluyentes se encuentran los testimonios de dos asesores, un ministro de Estado y la de una ex funcionaria de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo al documento fiscal, Wilfredo Oscorima tenía un trato “preferencial” de la presidenta Dina Boluarte de tal manera que la autoridad regional, aparentemente, ingresaba sin mayores problemas al despacho personal de la jefa de Estado.

En uno de estos encuentros, de acuerdo con el testimonio de la abogada, asesora y amiga cercana, Carmen Elizabeth Giordano Velásquez, Oscorima le entregó un Rolex a Dina Boluarte en el despacho personal.

“Yo no estaba en la reunión, ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano; ingreso por la puerta, y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo (…) no llegué a ver que efectivamente se lo hubiera entregado, solo que él hacia el ademán de entregárselo. (…) Es la única vez que yo lo he visto en despacho. (…) Solo lo vi a él esa vez”, declaró Giordano Velásquez.

La versión de Giordano fue respaldada por el exsecretario presidencial Ernesto Vílchez y por el entonces jefe del gabinete técnico de la Presidencial, Morgan Quero, actual ministro de Educación.

Quero señaló a la Fiscalía que “hay que pasar varios filtros para ingresar” a este espacio personal de Boluarte. “En algunos casos puede recibir a algunos ministros de Estado; respecto a los gobernadores regionales no sabría decirle, pero es raro de que los reciba en ese despacho, porque no es un espacio de trabajo como tal”, agregó el funcionario que hoy funge de escudero de la jefa de Estado.

Vílchez, por su parte, asegura que la mandataria recibió a diferentes autoridades regionales o políticas en ‘salas dependiendo si son reuniones de trabajo o actividades oficiales’.

Con estos testimonios que fueron corroborados por la Fiscalía mediante registros de visitas de Palacio e informes periodísticos, se determina que “la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra recibía a Wilfredo Oscorima Núñez en el Despacho Presidencial, sin previa cita y en un ambiente personal no destinado para las atenciones protocolares”.

Metía mano en presupuesto

Otro testimonio que ha llamado mucho la atención es la de la Jéssica Roxana Camacho Medina, quien se desempeñó como directora de Presupuesto del MEF hasta enero del 2024.

Ante la Fiscalía, Camacho Medina reveló que el exministro Alex Contreras le pidió su renuncia porque el equipo de la presidenta “no estaba contento” con su trabajo. “Principalmente me solicitaba la renuncia por motivos políticos”, declaró. “No estaba alineada a su gestión que tenía que convenciéndome la mayoría de las veces de algunas políticas”, afirmó.

Para el Ministerio Público, este es un elemento de convicción que acredita la intervención de la presidenta Dina Boluarte en temas de presupuestos y de haciendo pública.

POR CADA ROLEX, PULSERA Y ARETES, DINA LE ENTREGÓ DINERAL A OSCORIMA

300 millones de soles por joyas

De acuerdo a la Fiscalía, existe una correlación de hechos que darían cuenta que, por cada regalo que el gobernador Wilfredo Oscorima le entregaba a la presidenta, ésta utilizaba su cargo para redireccionar al Ministerio de Economía la entrega de partidas presupuestales a favor de la región Ayacucho.

Hay que precisar que los decretos supremos expedidos por el MEF a favor de Oscorima en sí no son delitos, sin embargo, pueden trazar una línea de investigación que puede ejecutar el Ministerio Público.

Bajo esa premisa, la Fiscalía de la Nación logró identificar 144 solicitudes provenientes del Gobierno Regional de Ayacucho hacia el Ejecutivo, representado por Dina Boluarte. De este total, “45 de ellas habrían sido atendidas favorablemente”; según señala el informe de Villena Campana.

De acuerdo al informe, entre cada una de las fechas de la promulgación de los decretos supremos y normativas del Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte recibió un total de tres relojes Rolex, un par de aretes de argollas de oro amarillo con brillantes y una pulsera Bangle con 94 diamantes.

El costo de todas estas ‘donaciones’ equivalen a 80, 084 dólares o casi 300 mil soles. A cambio, el Gobierno le entregó al Gore Ayacucho partidas presupuestales de casi 300 millones de soles.