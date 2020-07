Testigos respaldan a Johnny Depp

El actor se encuentra en plena demanda contra el diario británico ‘The Sun’ por difamación, pues el medio de comunicación calificó a Johnny Depp como “maltratador” por supuestamente agredir a la actriz Amber Heard. Sin embargo, nuevos detalles han salido a la luz y es que según los testigos, el empresario Elon Musk sería quien le propició los golpes a la actriz y no Depp.

“Extendió su brazo como un lanzador de béisbol” y me arrojó su iPhone golpeandome el ojo derecho. Esa fue una de tantas peleas inducidas por el alcohol y las drogas”, expresó en su denuncia Amber.

Alejandro Romero, el portero del edificio “Eastern Columbia Building”, testificó en la corte británica a través de un vídeo que no vio a Heard con ninguna herida en los días inmediatamente posteriores al supuesto ataque que Heard relata, y Trinity Esparza, la encargada de seguridad del edificio, lo respalda.

“Dos días después de ese sábado, la miré directamente a la cara cuando le dije hola, no vi lesiones visibles en el rostro de la Sra. Heard, que iba sin maquillaje”, dijo.

Sin embargo, ambos trabajadores del edificio afirmaron que días después de que el actor abandonó la residencia, empezaron a notar indicios de golpes en el rostro de Heard. En esos días Elon Musk ya visitaba el departamento de la actriz y fue visto en varios ocasiones por los trabajadores.

Cabe mencionar que a esto se suma que Johnny Depp estuvo fuera de EEUU durante las fechas que Amber Heard señala haber sido agredida que datan desde finales de mayo e inicios de junio del 2016.