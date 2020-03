Thalía critica al presidente de México

La cantante Thalía criticó recientemente las medidas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e insistió que la mejor manera de detener la propagación del coronavirus es acatar las recomendaciones de permanecer en casa y aplicar el distanciamiento social.

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía al inicio del video que compartió en su cuenta de Instagram.

En el clip que la cantante mostró ante la cámara aparece el presidente exhortando a la población a “no dejar de salir”: “Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan (…) Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular”, dijo el político.

“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, fueron las palabras que la actriz de teledramas como “María la del barrio” compartió en su cuenta de Instagram.

La esposa del empresario Tommy Mottola insistió en que ante esta pandemia que ha sacudido a gran parte del mundo lo más recomendable es acatar las recomendaciones de las autoridades médicas:

“No puede ser que, luego de escuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio, eso no lo puedo entender”

También instó a que los mexicanos unieran fuerzas ante este panorama: “Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables, no podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. Paren y quédense en casa”.