Tilsa jura que Magaly se compra sus “regalos”

La ex modelo se mostró relajada frente al destape que hizo Magaly Medina sobre Jackson Mora donde se revela que el boxeador no le escribía los románticos mensajes a Tilsa Lozano, sino su Community manager. La ex vengadora aprovechó el momento para responderle a la conductora y burlarse de ella.

Según Tilsa, ella ya sabía que Jackson le pedía ayuda a las personas que le manejan las redes sociales, pero que él le daba las ideas, por lo que no le dio importancia a Magaly.

“Mi esposo es un poco cavernícola, es tosco, eso me encanta de él. Lo tomo de quien viene y ya sabemos que la señora (Magaly Medina) va aprovechar cualquier cosa que digan de mi, lo va desmenuzar para gozar un poco”, dijo.

En esa línea no desaprovechó la oportunidad para burlarse de Magaly y dejar entrever que ella se regalaría cosas para que las personas crean que lo hace su esposo.

“No soy como otras que me autoregalo cosas (…) La señora siempre algo que pasa, se agarra de mí. La señora está ahí auto regalándose cosas”, señaló. Asimismo se refirió a la nueva relación amical qué hay entre la “Urraca” y Sheyla Rojas. “No solo porque a mi marido alguien le caiga bien, voy a estar como perro faldero”.