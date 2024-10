Tilsa Lozano: A casi 42 años, sigo sintiéndome más sexy

Mientras algunas mujeres buscan ocultar los años, ella afirma con confianza que está a punto de cumplir 42 y se siente más sexy que nunca.

Tilsa Lozano, la carismática figura del entretenimiento, está lista para desafiar las expectativas sobre la edad y la sensualidad. A punto de cumplir 42 años, la exmodelo y madre de dos no solo se siente sexy, sino que lo proclama con orgullo.

En una reciente entrevista, Tilsa compartió cómo ha aprendido a abrazar su cuerpo y su feminidad a lo largo de los años. “La sensualidad no tiene edad”, afirma con una sonrisa. “A lo largo de mi vida, he descubierto que sentirse bien consigo misma es lo más importante, y eso es lo que me hace sentir sexy.”

Además de su actitud positiva, Tilsa también revela su rutina de cuidado personal. Admite haberse aumentado el busto tras su paso por Playboy, pero optó por una talla discreta. Su impresionante figura, asegura, es resultado de su genética. Se cuida con cremas para el día y la noche y se mantiene activa haciendo ejercicio y comiendo de manera saludable.

Pero más allá de su apariencia, lo que realmente la llena de felicidad son sus hijos, Valentina y Massimo. “Ellos son mis pequeños héroes y lo mejor que me ha pasado en la vida”, confiesa, emocionándose al hablar de la conexión especial que comparte con ellos.

Con su regreso a la escena pública, Tilsa no solo busca inspirar a otras mujeres a aceptar su edad, sino también a celebrar su propia esencia. “La confianza es la clave para sentirse sexy”, concluye. Y con esa actitud, está lista para seguir deslumbrando en cada paso que da.

