Tinelli “cuadra” a bailarín por Milett

CONDUCTOR SE PUSO CELOSO, MIENTRAS QUE UNO DE LOS JURADOS CALIFICÓ CON “0” A LA PERUANA

No aguantó pulgas. El conductor argentino Marcelo Tinelli se mostró celoso, frente a la presentación que tuvo Milett Figueroa con su bailarín Martín Salwe. El famoso, no se quedó callado y tras venir coqueteando desde hace unas semanas con la peruana, cuadró al bailarín.

Milett Figueroa y Martin Salwe presentaron una sexy bachata en “Bailando 2023”, y aunque no fue del agrado de un jurado, este baile logró poner celoso a Marcelo Tinelli.

Al finalizar su baile, ambos se acercaron tanto que casi se dan un beso, hecho que molestó al conductor.

“Con una está bien, no te hagas el pelotudo. Ya basta, ya me calenté, sí soy celoso, aquí jugar a dos puntas no va”, le dijo Marcelo Tinelli a la pareja de Milett que estaría coqueteando con una bailarina.

Otro momento polémico que se vivió fue cuando el jurado puso el puntaje, uno de ellos, Marcelo Polino le puso “0” a la peruana, ya que para él, la bachata es un baile que implica sensualidad y no vio eso en la pareja conformada por Milett Figueroa y Martin Salwe.

“Faltó cercanía, más sensualidad. ¿A qué le tienen miedo? ¿A tocarse un minuto y medio? Esto es como comprarse una entrada para ir a ver a Messi y que no juegue. Esto es un disgusto”, expresó Polino.

Cabe precisar que, en total, Milett Figueroa obtuvo 10 puntos del jurado, por lo que podría ser la próxima sentenciada en “Bailando 2023”.