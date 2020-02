Tilsa se suma a las demandas contra “Peluchín”

Se burla de denuncia. Rodrigo González mostró a través de Instagram la demanda que le interpuso Tilsa Lozano a raíz de unas declaraciones que el exconductor de Latina hizo en su cuenta de Instagram. La exmodelo lo acusó de acoso, hostigamiento, humillación y difamación en las redes sociales.

Lo acusa de hostigamiento pero ex conductor de “Válgame” aseguró que es libre de expresar lo que piensa

“Ha solicitado garantías personales porque desde hace algún tiempo Rodrigo González viene hostigándome, acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social Instagram, hechos que alteran la tranquilidad de mi persona y no solo el desempeño normal de mi vida cotidiana sino también la de mi familia, mis hijos, mis amigos y todas las personas que trabajan conmigo”, relata.

Sin embargo, Peluchín le recordó a Tilsa Lozano que la denunciada debería ser ella por “estafar” a sus seguidores con pastillas para bajar de peso.

“¿En qué la he difamado? Ella no le mintió a la gente para vender productos con información fraudulenta. Ella no ha sido la ‘clandestina’ en la otra relación. Yo soy libre de decir lo que quiero en mi celular. La ridiculez es hilarante”, expresó el exconductor de Latina.

Cabe destacar que Rodrigo González llama ‘clandestina’ a Tilsa Lozano e ‘inversionista’ a la pareja de la exmodelo, Jackson Mora.

‘Urraca’ defiende a su ahijadito

Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para hablar sobre el nuevo conflicto legal en el que se ha visto envuelto Rodrigo González contra las figuras de Latina (Karen Schwarz, Cathy Saénz y Susana Umbert) y Tilsa Lozano.

“Parece que han convocado a todos sus enemigos, de los que todos los días se burla con sorna con ironía en sus redes sociales, porque él es muy irónico y suele burlarse, carcajearse. Nosotros somos entretenedores profesionales, además de ser comunicadores”, señaló Medina.

La ‘Urraca’ sostuvo que esta acción es una medida desesperada de LATINA para frenar los ataques de Peluchín, pues el exconductor de televisión logra tener más vistas en su Instagram que cualquier otro programa de dicho canal.