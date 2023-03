“Todo en todas partes al mismo tiempo”, la película más premiada en los Oscars

En una gala llena de emociones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entregó el último domingo los Oscar a lo más destacado del cine en el último año y Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) se convirtió en la gran ganadora de la noche. El filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert obtuvo siete galardones de las 11 nominaciones que cosechó, incluyendo mejor película, dirección, actriz principal y actriz y actor de reparto.

MICHELLE YEOH SE MOSTRÓ CONMOVIDA AL CONVERTIRSE EN LA PRIMERA MUJER ASIÁTICA EN OBTENER LA ESTATUILLA.

Los ganadores

Mejor película : Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

: Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Mejor dirección : Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Mejor actriz : Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

: Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Mejor actor : Brendan Fraser – The Whale (“La ballena”).

: Brendan Fraser – The Whale (“La ballena”). Mejor actriz de reparto : Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

: Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Mejor actor de reparto : Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Mejor edición : Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”)

: Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) Mejor guion original : Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

: Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Mejor guion adaptado : Women Talking (“Ellas hablan”)

: Women Talking (“Ellas hablan”) Mejor película internacional : Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”) – Alemania

: Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”) – Alemania Mejor fotografía : Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”)

: Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”) Mejor banda sonora : Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”)

: Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”) Mejor película de animación : Guillermo del Toro’s Pinocchio (“Pinocho”)

: Guillermo del Toro’s Pinocchio (“Pinocho”) Mejor canción original : Naatu Naatu – RRR

: Naatu Naatu – RRR Mejor diseño de producción : Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”)

: Im Westen nichts Neues (“Sin novedad en el frente”) Mejor maquillaje y peluquería : The Whale (“La ballena”)

: The Whale (“La ballena”) Mejor vestuario : Black Panther: Wakanda Forever (“Pantera negra: Wakanda por siempre”)

: Black Panther: Wakanda Forever (“Pantera negra: Wakanda por siempre”) Mejores efectos visuales : Avatar: The Way of Water (“Avatar: el camino del agua”)

: Avatar: The Way of Water (“Avatar: el camino del agua”) Mejor sonido : Top Gun: Maverick

: Top Gun: Maverick Mejor largometraje documental : Navalny

: Navalny Mejor corto de ficción : An Irish Goodbye

: An Irish Goodbye Mejor corto documental : The Elephant Whisperers

: The Elephant Whisperers Mejor corto animado: The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse (“El niño, el topo, el zorro y el caballo”)

CASI TODOS LOS PREMIOS EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

Era esperable una muy buena noche para el filme de Kwan y Scheinert, pero tenía dos serios rivales en “Sin novedad en el frente” y “Los espíritus de la isla”, que ostentaban nueve nominaciones cada una.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” comenzó con el pie derecho la ceremonia al obtener los Oscar a mejor actriz y actor de reparto, y luego continuó con los otros galardones de las principales categorías.

La actriz principal Michelle Yeoh se mostró conmovida sobre el escenario al convertirse en la primera mujer asiática en obtener la estatuilla.

“Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí que me estén viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades”, afirmó. “Y, mujeres, no dejen que nadie les diga alguna vez que ya ha pasado su mejor momento”, dijo Yeoh, de 60 años. “Esto es historia en proceso”.

DOS PREMIOS ALTAMENTE ESPERADOS

Había gran expectativa en la previa por las categorías a mejor actriz y actor de reparto por las interpretaciones de Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan en Everything Everywhere All At Once (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

Curtis les agradeció a los “cientos” de personas que trabajaron en la película y que, según dijo, ganaban junto a ella.

“Todo el grupo de artistas que hizo esta película, ¡acabamos de ganar un Oscar!“, exclamó. “A todas las personas que han apoyado las películas de género que he hecho durante todos estos años. ¡Las miles y cientos y miles de personas, acabamos de ganar un Oscar, juntos!”. También agradeció a su esposo y a sus hijas, y recordó con emoción a sus padres, quienes también fueron nominados a la estatuilla dorada -Tony Curtis en 1959 por The Defiant Ones (“Fuga en cadenas”) y Janet Leigh en 1961 por “Psicosis”-.

Ke Huy Quan, compañero de elenco de Curtis en “Todo en todas partes al mismo tiempo”, ganó como mejor actor de reparto y devolvió al intérprete vietnamita-estadounidense de 51 años a la pantalla grande tras un largo período ausente

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”, dijo.

“Mi viaje comenzó en un barco, pasé un año en un campo de refugiados (…) Dicen que historias como esta solo pasan en las películas”, continuó. “Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, me dijo que algún día llegaría mi momento”, expresó. “A todos ustedes, por favor mantengan vivos sus sueños. Gracias por acogerme de nuevo”, sostuvo el actor.

Leer también:

LA REIVINDICACIÓN DE BRENDAN FRASER

Al igual que Quan pero por motivos diferentes, Brendan Fraser se había mantenido alejado de los focos por largo tiempo. Hasta que el papel en The Whale (“La ballena”) le llegó.

Con los ojos llorosos y la voz agitada, Fraser dijo estar agradecido al director del filme, Darren Aronofsky, por haberle lanzado “un salvavidas creativo” para arrastrarlo “a bordo del buen barco” que significó “La ballena”.

Antes de la película que lo llevó a ganar el premio a mejor actor de la Academia, Fraser luchó contra la depresión y en 2018 afirmó que había caído en esa situación tras haber sido víctima de acoso sexual 15 años antes.

OTRAS TRIUNFADORAS

La alemana “Sin novedad en el frente” cerró la noche con cuatro premios, entre ellos el de mejor película internacional (categoría en la que se impuso a “Argentina, 1985”).

Y la cinta Women Talking (“Ellas hablan”), dirigida y escrita por Sarah Polley, consiguió el Oscar a mejor guion adaptado.

La gala contó con la presentación de Jimmy Kimmel, que en la apertura dedicó varios “dardos” a la Academia por el manejo el año pasado del incómodo momento en que Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock, y tuvo sus momentos más emotivos en los discursos de algunos de los ganadores y en la presentación del segmento In Memoriam a cargo de John Travolta.