¡Todo Iquitos está con Forsyth!

Iquitos está con Forsyth. El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth visitó este jueves la ciudad de Iquitos, en medio de la algarabía del pueblo. Una caravana de cincuenta cuadras compuesta por madres, jóvenes y mototaxistas siguieron el recorrido de Forsyth, quien desde una moto los saludaba.

CARAVANA DE 50 CUADRAS DE MOTOTAXISTAS RESPALDARON AL CANDIDATO DE VICTORIA NACIONAL

El motivo de la visita de George Forsyth a Iquitos es para conocer los reclamos de las poblaciones y en un eventual gobierno suyo trabajará de la mano con ellos para sacar adelante al país.

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth comentó que si gana las elecciones generales del 11 de abril presentará el proyecto de reforma constitucional para incorporar el capítulo de Ley Anticorrupción. De esta manera se evitará que los delitos queden impunes y así los responsables sigan libres para seguir delinquiendo.

Es por ello, que George Forsyth cuando fue alcalde de La Victoria no le tembló la mano para combatir palmo a palmo la delincuencia y las mafias. Por esa razón, señaló lo siguiente: “Le pedimos a los peruanos que confíen en nosotros. Somos jóvenes y tenemos el mejor plan de Gobierno. Nuestro proyecto de Ley Anticorrupción sería el primero que se incorporaría porque no estuvo en las 12 constituciones que hemos tenido en nuestra historia. Somos los únicos, somos el verdadero cambio”, precisó el líder de Victoria Nacional.

MANO DURA CONTRA LOS CORRUPTOS

George Forsyth no le temblará la mano a sancionar a los jueces corruptos, quienes con sus decisiones al vuelto el país inseguro. “Se evitará el retardo de los procesos judiciales para que los delitos no prescriban”, puntualizó.

Forsyth escucha al pueblo

El candidato a la presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth tras recorrer los diferentes las zonas más vulnerables de Lima como Manchay, El Terminal de Pesquero del Callao y el Mercado La Tierra Prometida de Santa Anita, con el objetivo de conocer las necesidades de dichos lugares.

De esta manera George oyó las quejas de los comerciantes y pobladores, quienes argumentaron que con la pandemia del Covid-19 ha salido a flote todas sus necesidades.

Por eso, dejó en claro que la población tiene dos opciones este domingo 11 de abril, fecha que se llevará a cabo las Elecciones Presidenciales. “Es la mismocracia, como congresista no han hecho nada y ahora quieren ser Presidente. Son los mismos de siempre. Nosotros tenemos experiencia de trabajo y los peruanos están cansados del floro”, enfatizó.

Y es que George Forsyth señaló que están en una nueva etapa de comunicar mejor las propuestas y agradece a la prensa por la difusión para que el pueblo peruano vote con mayor conciencia.

“Nosotros al comienzo estábamos en una etapa de recorrer todo el Perú y escuchar a los peruanos. Ahora estamos en otra etapa de comunicar las propuestas. Hemos hecho un cambio en el equipo y se está viendo eso reflejado en las encuestas que estamos volviendo a subir. Obviamente agradecerles a todos los peruanos porque están captando que solo hay dos opciones en estas elecciones: todos los mismos de siempre y realmente el cambio. Los peruanos queremos el cambio”, acotó.

Tras su visita al mercado Tierra Prometida de Santa Anita, George Forsyth se refirió a la huelga de los transportistas por el alza en los precios de los combustibles. El candidato presidencial de Victoria Nacional recalcó que “este reclamo lleva años, no es de ayer, pero los políticos de siempre no hacen nada”.

“No podemos llegar al nivel de cerrar las carreras. Los peruanos pagamos los errores de los políticos de siempre y exijo que se lleguen a acuerdos de inmediato con los transportistas. Esto es urgente. La comunicación debe ser constante no solo en momentos complicados”, comentó el exalcalde de La Victoria.

Asimismo, precisó que la huelga de los transportistas perjudica sobre todo a los enfermos de Covid-19. “Ahora no está llegando el oxígeno medicinal a los hospitales”, dijo el líder de Victoria Nacional luego de reunirse con los exambulantes de La Parada, que se han formalizado y ahora trabajan en Santa Anita.

“Nueve años han querido formalizarse los comerciantes de La Parada. Nos costó traerlos acá y ustedes ven el trabajo que se ha hecho en La Victoria. Hoy estamos celebrando el crecimiento de ellos que optaron por la formalización”, recalcó George Forsyth.

Por otro lado, señaló que no le preocupan sus rivales en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El 29 de marzo, debatirá con Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, Alberto Beingolea, Marco Arana y César Acuña.

“Todos son los mismos de siempre. La mayoría han sido congresistas y no han hecho nada. Nosotros tenemos experiencia de trabajo y los peruanos están cansados del floro. Somos el cambio, somos la única opción en las elecciones”, dijo George Forsyth.

El candidato presidencial George Forsyth visitó a las familias de Manchay en Pachacamac, con el fin de conocer la problemática que viven en esa zona a propósito del inicio de las clases escolares de los colegios públicos a nivel nacional.

Según Forsyth señaló que las clases virtuales y el programa Aprendo en Casa han fracasado porque los alumnos no tienen tabletas ni internet.

Leer también [Beto Ortiz reveló que Mávila Huertas se reunió clandestinamente con Vizcarra]

El candidato presidencial de Victoria Nacional también destacó que de llegar al Gobierno implementará el Ministerio de la Infraestructura para que los alumnos del Perú tengan una educación de calidad y el Ministerio de Digitalización para que tengan acceso a internet.

“Los alumnos no han podido aprender nada el año pasado. Las clases virtuales y el programa Aprendo en Casa han fracasado. Ahora con el inicio del nuevo año escolar, los alumnos de Manchay y de otros lugares del Perú no tienen tabletas ni internet. Así, no pueden participar de las clases virtuales. Estamos así porque los políticos de siempre no trabajan, son corruptos”, dijo.

Por otro lado, destacó que Victoria Nacional rechazó el presupuesto de un millón y medio de soles del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para financiar su campaña publicitaria. “El presupuesto para todos los partidos es de 48 millones de soles, pero ese dinero se puede usar en la implementación de plantas de oxígeno y camas UCI que hoy necesitan los peruanos”, indicó tras agradecer el apoyo del público en las últimas encuestas.

“Tenemos que votar por el cambio, pero más allá del resultado de las encuestas, lo importante es estar acá (Manchay) para conocer la realidad, que les falta agua, desagüe y que sus hijos no tienen tabletas ni internet para estudiar. Tenemos que cambiar eso y eso está en nuestras manos. Somos el cambio y tenemos que luchar contra los políticos corruptos”, reveló.

«Las encuestas son importantes. Ya estamos comunicando nuestras propuestas, por eso estamos de nuevo en alza y le agradecemos mucho a los peruanos», manifestó.

Por su parte, tras su visita en el Terminal pesquero vio los problemas de agua que padecen los comerciantes para poder tener un buen trabajo con higiene y darle calidad a sus clientes.

El problema de la inseguridad

La pandemia no solo reveló los problemas que tiene el Perú como un mal sistema de salud y una empleabilidad inestable. También demostró que la seguridad ciudadana anda mal y George Forsyth quiere erradicar ese mal desde la raíz.

George Forsyth conoce de cerca el problema de la seguridad ciudadana desde su gestión en La Victoria en donde se enfrentó a las mafias; por ello aseguró que en un gobierno de Victoria Nacional otorgará un bono a los policías que “metan presos a lo choros” para incentivarlos y realicen un trabajo efectivo.

“Vamos a meter presos a todos los delincuentes, reforzando a la Policía Nacional, dándole la logística que se requiere. No permitiremos más que maten por un celular, por eso no habrá distinción y a todos los choros los castigaremos con la cárcel”, enfatizó.

A su vez, Forsyth añadió que mediante la tecnología buscará combatir la delincuencia que tanto aqueja al país. “Instalaremos cámaras de reconocimiento facial en todo el Perú integrándolo con la Policía Nacional para poder detectar a todos los rateros en el Perú en los Centros Comerciales, aeropuertos, puertos, estaciones de servicio, dónde pueda haber aglomeración va a ver cámaras para que captemos a todos los delincuentes”, acotó.

Finalmente, George Forsyth recordó como en su gestión edil eliminó las mafias en La Victoria. “Si se puede hacer, pero no trabajando desde un escritorio. Ellos no saben nada de la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a meter preso a todos los rateros. Por eso, la diferencia entre hurto y robo la vamos a eliminar. Aquel que robe lo que sea se va a tener que ir preso. Tenemos que dar mejores leyes que protejan al ciudadano y no al delincuente”, dijo.

Precisó también que promoverá que las policías mujeres puedan llegar a altos rangos para que sean las encargadas de esta lucha contra la delincuencia y la violencia contra la mujer. Tenemos que hacer un cambio en la justicia para que los fiscales no suelten a los mafiosos, delincuentes y corruptos”.