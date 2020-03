Tongo arremete contra Magaly

El reconocido “Tongo”, arremetió contra Magaly Medina, pues el cantante afirma que por culpa de la “Urraca” muchas personas se han creado una mala imagen de él. Además, aseguró que todo lo que hace es para ganar un poco más de rating.

“Magaly es una mala señora ¿cuántas maldades me ha hecho Magaly Medina? Como eso de Mesa Redonda o dijo que me robé una cartera. Incluso la última vez me botó cuando estaba contando de mi enfermedad”, reveló.

Asimismo, señaló que por esa ‘mala onda’ de la conductora, ya no se expone tanto en medios.

“Eso está mal, por eso no quiero ni salir en la televisión. No me puedo prestar para salir en programas que mienten a la gente”, expresó.

Tongo reveló que no le tiembla la mano para iniciar acciones legales contra la figura de ATV.

“El programa de Magaly me da ganas de vomitar porque todo lo que hace es maldad, con pura maldad hace su casa, todo es pura maldad. Conmigo ha ganado cualquier cantidad de plata y tengo para denunciarla porque todo es mentira”, afirmó.

LO NIEGA

Asimismo, el artista realizó una trasmisión en vivo en sus redes sociales, donde descartó completamente estar mal de salud, y aclaró no padece del COVID-19.

“Hay una web que ha publicado que Tongo está grave, que tiene el coronavirus y está falleciendo. Eso es completamente falso, están tratando de sorprender al público escribiendo mentiras sobre mi persona”, aseguró inicialmente.

El cumbiambero aclaró que se viene recuperando de la diabetes que padece, la cual lo ha preocupado es varias oportunidades.

“Yo soy como cualquier enfermo que poco a poco tiene que restablecerse y ahora ya estoy bien. La otra vez ya dijeron que yo había fallecido y todo el mundo les creyó. ¿Cómo pueden jugar con la vida de uno? Estamos en emergencia, pero no se dejen engañar”, manifestó.

Asimismo, ‘Le Tongue’ asegura que las personas que inventan este tipo de cosas están malogrando su imagen como artista.

“Que desgraciados son, no pueden hacer eso porque están malogrando mi imagen porque la gente va a creer eso”, afirmó molesto Tongo.