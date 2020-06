Toño Mauri y toda su familia dieron positivo al Covid-19

México, es uno de los muchos países a nivel mundial que están luchando contra la pandemia del coronavirus. Al igual que en Perú, varios personajes de la farándula mexicana han sido afectados por esta terrible enfermedad, tal es el caso del actor Antonio Mauri Vilariño, mejor conocido como Toño Mauri y toda su familia quienes están pasando por un duro momento.

Según reveló el actor, él, su esposa Carla Alemán y sus hijos, Carla Teresa y Antonio, son portadores de Covid-19; sin embargo, ellos desconocen cómo contrajeron el virus, pues siguieron al pie de la letra las medidas de seguridad, además de permanecer en aislamiento.

El programa “Despierta América”, de Univisión le realizó una entrevista a Toño Mauri, quien reveló algunos de los síntomas que encendieron la alarma para luego realizarse la prueba de descarte.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho” expresó preocupado.

Según el relato del actor de “El privilegio de amar”, la enfermedad se manifiesta de manera muy extraña, pues hay síntomas que se manifiestan solo en ocasiones.

Por otro lado, tienen la incertidumbre de cómo fue que el virus llegó a su hogar si han sido sumamente cuidadosos. Afortunadamente la familia se encuentra estable y aislada, esperando superar pronto la enfermedad.

