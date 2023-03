Tony Rosado niega haber acosado a la Uchulú

Ezat Reátegui denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso sexual en el set de “El reventonazo de la chola” y aunque no reveló el nombre de la persona, dijo que fue un cantante. El que sí dio un nombre fue Manolo Rojas, para el cómico Tony Rosado habría sido quien tocó a la Uchulú en modo de “broma”.

CUMBIAMBERO DICE “NO SABEN CÓMO HACER NOTICIA, ESOS MARICONES DE MIE***. ES MENTIRA TODO ESO”

Tras este señalamiento, el programa “América hoy” buscó las declaraciones de Tony Rosado, quien se mostró bastante enojado por estar involucrado en este tema y no tuvo mejor idea que insultar a Uchulú.

“No saben cómo hacer noticia, esos maricones de mie***. Es mentira todo eso”, dijo Rosado muy molesto.

Al referirse al tema, Manolo Rojas aseguró que todo se trató de una “broma que salió mal” y que algunos en el set se rieron. Sin embargo, la “Uchulú” no se habría sentido así.

“Él ha dicho que ha sido un cantante, yo creo que fue Tony Rosado que le hizo una broma, creo nada más. Creo que pasó ahí, no fue con maldad ni con acoso. Salió un chiste malo. Fue una broma en realidad, no un acoso, una chacota. Algunos se rieron. No, dijeron le acaban de meter un palmazo. Pucha madre se pasa. Estaba molesto, se había jugado con él y no lo conoce no?“, sostuvo.

Recordemos que la actriz cómica señaló en su momento se sintió incómoda por que la tocaron sin su consentimiento y por respeto a Ernesto Pimentel, que se encontraba en el set prefirió no hacer un escándalo, pero minutos después decidió enfrentar a la persona que la violento y dejarle en claro su incomodidad.