Turista se encuentra cara a cara con extraterrestre

EXPLORADOR GRABÓ LO QUE PARECE SER UN ALIEN CUSTODIANDO LA ENTRADA DE UNA CUEVA

Los montes Apalaches, conocidos por su majestuosa belleza natural y sus leyendas ancestrales, un explorador urbano se encontró cara a cara con un ser que parece no pertenecer a este planeta, dentro de una cueva en esta antigua cadena montañosa del este de Estados Unidos.

Esta cadena montañosa también ha sido un lugar repleto de historias sobre encuentros inexplicables, avistamientos de ovnis, desapariciones misteriosas y criaturas que escapan a la comprensión humana.

En las últimas décadas, estas leyendas han ganado más fuerza gracias a la tecnología, que permite documentar fenómenos que antes solo podían transmitirse oralmente. No es extraño que las y los cazadores de fenómenos paranormales se adentren en estos bosques y cuevas buscando captar alguna de estas criaturas, pero lo que capturó la cámara en esta ocasión supera cualquier expectativa.

Fue a través de la cuenta @portalovni en TikTok que un video causó revuelo entre expertos en fenómenos paranormales, ufólogos y aficionados a la exploración urbana. El metraje comienza con una toma que muestra la entrada a una cueva oscura y húmeda, rodeada por la densa vegetación característica de los Apalaches.

La cámara, que parece estar en manos del explorador y equipada con un flash, se mueve lentamente hacia el interior de la caverna, donde de pronto aparece una silueta blanca dándole la espalda a la entrada. En cuanto el ser nota que hay alguien observándolo, rápidamente se da la vuelta para mirar directamente al explorador, quien sólo puede soltar un pequeño grito antes de que el supuesto extraterrestre se acerque a él.

De un momento a otro, aquel ser se encuentra de frente al hombre y la cámara logra captar sus facciones: una cabeza alargada que carece de cabello o cualquier cosa que se asemeje a los vellos humanos, una piel grisácea que irradia un extraño brillo y un par de ojos completamente negros, sin pupila o iris y mucho más grandes y almendrados que los que estamos acostumbrados a ver.

Leer también [Trump se reunirá con Vladimir Putin en Alaska]

¿GUARDIÁN DE UNA CIVILIZACIÓN?

Aunque la atención se centra principalmente en el rostro de esta misteriosa criatura, al inicio del clip es posible ver también parte de su cuerpo, mismo que se presenta sumamente delgado y desnudo, pero sin alguna característica humana. De acuerdo con la descripción compartida por @portalovni, este alien podría ser el guardián de una civilización que supo desarrollarse en las profundidades de la Tierra.

Un explorador de las Montañas Apalaches, en EEUU, nos envía este video, en donde podemos observar que un alien gris Zeta Reticuli, habita en un túnel subterráneo, posiblemente se trata del vigilante de la entrada a una ciudad de estos seres en las profundidades de la tierra, se lee en la descripción del video.

Este encuentro abre nuevas interrogantes sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que los montes Apalaches sean un punto de convergencia para fenómenos paranormales y contactos extraterrestres.