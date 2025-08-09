Balacera en puesto de comida rápida dejó un muerto y un herido

VÍCTIMAS FUERON ATACADAS CUANDO IBAN A COMER PAPA RELLENA

Una balacera contra un puesto de comida rápida dejó un muerto y un herido en la cuadra 1 del jirón Ayacucho, distrito de Carmen de la Legua. El ataque ocurrió frente al parque Villa Señor de los Milagros, donde las víctimas habían estado viendo un partido de fútbol antes de cruzar para comprar una papa rellena.

En ese momento, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas interceptaron a las víctimas y dispararon hasta en tres ocasiones. Luego huyeron con rumbo desconocido, según reportó la Policía Nacional.

El fallecido fue identificado como Daniel Hans Franco Animaca (37), quien fue trasladado al Hospital San Pablo, donde confirmaron su deceso. El herido, Luis Alberto Vidal de la Cruz (31), permanece internado en el Hospital Daniel Alcides Carrión con diagnóstico reservado.

Vecinos relataron momentos de pánico y recordaron que no es el primer ataque armado en la zona. Efectivos policiales cercaron el área para facilitar el trabajo de criminalística.

La PNP informó que el fallecido había solicitado garantías para su vida tras denunciar amenazas de muerte de su suegra, quien no aceptaba su relación sentimental con su hija.

Pese a que hay cámaras de seguridad municipales en la zona, estas no registraron el ataque porque no estaban operativas. La policía investiga un posible ajuste de cuentas relacionado con las amenazas previas.