Una luz al final de la Cueva

Futbolista busca por todos los medios el perdón de su esposa y niega que haya cometido más infidelidades. Ahora afirma que está yendo a la iglesia y que buscará ayuda psicológica

El futbolista Christian Cueva dio una entrevista al programa “América Hoy” en el que volvió a pedir perdón a su esposa Pamela López y calificó como un error haber conocido a Chris Soifer y Rosangela Espinoza, tal como lo hizo con Pamela Franco.

El popular “Cuevita” negó que haya visto a Soifer en algún momento, aunque sí reconoció que se hablaban por mensajes de texto.

También se refirió a Rosángela Espinoza. Pese a ello, no quiso aceptar que tuvo un affaire con ellas.

“La mala decisión es haber conocido a otras personas de otro mundo que no es el mío (…) mi mala decisión de haberme peleado, creyendo que las peleas con mi esposa me llevaban a tomar esa decisión. Eran varias cosas, esas situaciones de que me iba muy bien en el fútbol. No es que toda la vida lo he hecho (…) Yo cometí error de conocer personas, y desde allí fallé a mi esposa (…)”, dijo.

Previamente, la expareja de Chris Soifer, el dominicano Jeyce, confirmó que ésta le fue infiel con Cueva.

“Me equivoqué y mucho, con la única persona que tuvo contacto al escribirme un poco más fue con esta chica Soifer. Tuve contacto en Whastsapp indebida, desde ahí estoy fallando y pido perdón”, explicó “Cuevita”.

Sobre Rosángela Espinoza aseguró que solo se reunió una vez con ella. “Por decisión mía me junté con ella. Fuimos a comer y fue la única vez. En mi cabeza pensaba que estaba haciendo bien”, puntualizó.

Está yendo a la iglesia

“Estoy con una persona que quiero mucho que es la persona de la iglesia y me está ayudando. No te puedo decir ahorita y no descarto si debo ir a un psicólogo, pero para mí lo principal es Dios”, confesó.

Posteriormente, el deportista se quebró al final de la entrevista y volvió a pedir perdón a su esposa.

“Ahora solo quiero regresar a lo mío, recuperarme y hacer feliz a la pelota, ella y mi familia. Mucha gente me quiere ver destruido, eso no se lo voy a permitir a nadie”, expresó.

“Solamente decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo mucho y esta es la última entrevista que doy a los medios. Ahora solo quiero recuperarme para volver a ser feliz con la pelota, ella (Pamela) y mi familia”, finalizó Christian.