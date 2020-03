Universitario se queda con el clásico

Universitario de Deportes se quedó con la victoria por 2-0 ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos fueron los autores de los goles. Con este resultado, los merengues sumaron 13 puntos, ubicándose en la segunda posición. Por su parte Alianza se quedó con 7 puntos, en la casilla número 13 de la tabla.

Al inicio del partido, Alianza salió al ataque, aprovechando la banda izquierda con Gómez. De a pocos se fue diluyendo la fuerza ofensiva y aparecía la figura de Alejandro Hohberg. A los 14 minutos alianza sufrió la sensible baja de Carlos Ascues, que fue reemplazado por Joazinho Arroe. Con el cambio, Alianza intentó asociarse pero no pudo con la superioridad crema.

A los 27 llegó el primero de los cremas, tras un mal rechazo de la defensa íntima, Barco tomó el balón, y de un centro encontró la cabeza de Aldo Corzo, quien remató a contrapiquie sorprendiendo al arquero Butrón. El gol no fue motivo para que la “U” bajaran la guardia. Fueron en busca del segundo, pero no estuvieron precisos. Pablo Bengoeceha, técnico blanquiazul, no pudo ocular su molestia y su frustración por el resultado del partido, yéndose contra el árbitro, que lo expulsó inmediatamente En una contra, Jonathan Dos Santos recibió una falta dentro el área, que el juez consideró pal el propio Dos Santos lo cambió por gol, sellando el triunfo