Urraca amenaza a la “Beba Army”

La conductora de espectáculos alistó toda su artillería pesada. Magaly Medina denunció que la ‘Beba Army’ expuso sus datos personales, motivo por el cual ha tenido que recurrir a la justicia peruana para que tomen cartas en el asunto, luego de que la página de Facebook anuncie que querían tumbar la trasmisión de su programa.

“Buenas gente de BEBA ARMY. Hoy 11 de junio a las 9:45 pm, se dará un gran golpe para tumbar la transmisión en vivo de mascaly en Magaly tv la firme.. Por favor, se solicita todo el apoyo posible”, fue lo que escribieron en la página de Facebook de la ‘Beba Army’.

Ante este hecho y por haber expuesto sus datos personales, como los de su tarjeta de crédito y direcciones de sus familiares, la ‘Urraca’ mencionó que si alguien de este grupo intenta agredirla, su cuerpo de seguridad tiene orden de disparar.

“Están alentando a sus seguidores a ir a visitar mi casa y la de mi hijo. En la casa de mi familia y en la mía hay seguridad, quienes tienen orden de disparar a los delincuentes. Cuidado que esto puede terminar en tragedia. Padres de familia que no saben que sus hijos están en estos grupos tengan cuidado”, expresó.

Además, la conductora de espectáculos señaló que tanto Rodrigo González, como ella, contactaron a la Policía Informática y a sus abogados para que lleven este tema por la vía judicial.

“Ya nos contactamos con la Policía Informática y con un abogado que está armando un expediente para que se lo lleven a esta división de la Policía. Tenemos que defendernos, no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, finalizó Magaly.

‘Beba Army’ contraataca

Tras las declaraciones donde Magaly Medina tilda de “terrucos” a los integrantes de la ‘Beba Army’. La página ha salido al frente y a través de un comunicado han manifestado que no van a parar con los ataques en contra de la figura de ATV.

“No somos uno, somos miles y no pararemos hasta hacer justicia, esto no se queda así ya que la mayoría somos jóvenes estudiantes y queremos un mejor futuro para el país, sin programas estúpidos con contenido mediocre y gente bruta, no nos callaran más, y si se meten con uno se meten con todos, porque somos una legión”. Se lee en el comunicado.

Lejos de que la conductora lograra intimidar al grupo de Facebook, ellos han amenazado con continuar su tarea.