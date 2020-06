“Urraca” dispara contra sus detractores

Magaly sale con la espada desenvainada y responde fuerte al actor mexicano, quien días atrás la llamó “basura”. La conductora también se dio su tiempo para contestarle a Stephanie Valenzuela, quien la tildó de “rata” por cuestionar los lujos que se maneja sin tener chamba.

“No tiene un título como periodista. Esa mujer estuvo en la cárcel por difamación, es una basura igual que Laura Bozzo”, fueron las palabras del mexicano.

Frente a estas declaraciones, la popular ‘Urraca’ se defendió e indicó que ella no necesitó terminar su carrera universitaria, porque sus años de trayectoria la respaldan.

“Muchos de los que estamos frente a las pantallas de televisión no hemos necesitado terminar la universidad para ejercer. Es un vómito de la humanidad, esto es para un caso psiquiátrico”, expresó la figura de ATV.

Le responde a la Valenzuela

Todo inició cuando la conductora cuestionó la vida de lujos que tiene la exchica reality en el extranjero, algo que no le gustó para nada a Stephanie Valenzuela. Además, Magaly Medina señaló que la influencer solo ha atinado a atacarla, dejando de lado de donde obtiene sus ingresos económicos.

“Se puso atrevida. Yo pensé que me iba a mandar una respuesta para callarme la boca. Pero no, la respuesta de Stephanie Valenzuela siempre es evasiva, solamente ataca. Hay personas que nos podemos dar los mismos gustos que tú, por lo menos el Perú sabe, cómo yo he conseguido el dinero, la Sunat, pero de ella es lo que no sabemos”, expresó.