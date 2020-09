‘Urraca’ se manda contra Paula Manzanal 

La conductora de espectáculos no soportó que la modelo salga en defensa de su amiga Sheyla Rojas. Magaly Medina aseguró que Paula Manzanal defiende a la conductora de “Estas en todas” porque son “amigas sangronas”.

A través de sus redes sociales, la influencer y excompetidora de “Bienvenida la tarde” se mostró bastante asombrada por los comentarios negativos que recibió Sheyla en su cuenta de Instagram

“Yo me he quedado en shock. En realidad entre mejores amigas nos bromeamos y entre nosotras conocemos nuestras bromas. Sabemos cuándo es broma y cuándo no, todas hablamos así y los hombres son peores y no me digan que no porque eso es machismo”, aseguró.

Al enterarse de esas declaraciones la conductora aseguró que no tiene ese tipo de amistades, donde su tema de conversación es “sangrar” a los hombres.

“Acá se habla de “sangrarlo”. Si eso se habla entre amigas, puede ser, claro entre amigas sangronas, por supuesto y seguramente Sheyla Rojas es una de tantas que tiene ese objetivo en la vida”, acotó Magaly Medina.

Sin embargo, la conductora de espectáculos reconoció que Sheyla Rojas es una mujer que trabaja, pero negó tajantemente que las conversaciones de la conductora se den de manera normal.

Bloquean a Sheyla de TikTok

Otra mala noticia para la conductora de “Estas en todas”. La aplicación de moda TikTok decidió cerrarle la cuenta a Sheyla Rojas, debido a que en varias ocasiones ha incumplido con las normas de la aplicación. Usualmente la plataforma bloquea los perfiles por subir contenido inapropiado, pues es una aplicación donde hay muchos menores de edad, incluso como advertencia la aplicación te elimina los videos donde encuentra comportamiento inapropiado para finalmente cerrar tu cuenta.