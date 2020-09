Alejandro Sanz resuelve bronca con expareja

Evitó el juicio. El cantante español y su todavía esposa, Raquel Perera, se iban a enfrentar en los juzgados este mes para ponerle fin a su divorcio. Sin embargo, de acuerdo con diversos medios españoles, Alejandro Sanz y su ex llegaron a un acuerdo fuera de la corte.

De acuerdo al periódico ‘El País’, Sanz viajó a Miami hace unos días, y durante su estancia pudo platicar detenidamente con Raquel, con quien llegó a un acuerdo en donde ambas partes aceptaron que Perera viva en Madrid con los dos hijos de Sanz, Dylan y Alma. Esto le permitirá al intérprete de “Amiga mía” que le dedique bastante tiempo a los niños, pues tiene planeado pasar largas temporadas en la capital española en compañía de su nueva pareja, la cubana Rachel Valdés.

Como se recuerda, en un inicio el cantante y la empresaria no tenían problemas en cuanto a su separación. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando ella exigió que el proceso de divorcio se lleve a cabo en Estados Unidos, donde habían vivido los últimos meses como pareja, mientras que Alejandro deseaba que sea en España. Sin embargo, no fue el único conflicto, pues Raquel exigía en la demanda de divorcio 40 mil euros como pago retroactivo, pues según ella, en el último año Sanz no había aportado mucho a la manutención de los niños.

Finalmente, la expareja logró resolver sus problemas fuera de los tribunales y Alejandro Sanz podrá disfrutar de sus pequeños hijos.